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Erdemli Belediyesi sokağa çıkma yasağında tedbirlerini aldı

MERSİN HABERLERİ  | 22.04.2020 14:37 | Son Güncelleme

Erdemli Belediyesi, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 22-26 Nisan tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma yasağıyla birlikte vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için tüm tedbirlerini aldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 ilde 22 Nisan Çarşamba gecesi saat 24.00’ten itibaren 26 Nisan Pazar gecesi saat 24.00’e kadar uygulanacak olan sokağa çıkma yasağını duyurmasının ardından, Erdemli Belediyesi de harekete geçerek vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için tüm tedbirlerini aldı.

Erdemli Belediyesi sokağa çıkma yasağında tedbirlerini aldı

Erdemli Belediyesi, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 22-26 Nisan tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma yasağıyla birlikte vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için tüm tedbirlerini aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 ilde 22 Nisan Çarşamba gecesi saat 24.00’ten itibaren 26 Nisan Pazar gecesi saat 24.00’e kadar uygulanacak olan sokağa çıkma yasağını duyurmasının ardından, Erdemli Belediyesi de harekete geçerek vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için tüm tedbirlerini aldı. Belediye Başkanı Mükerrem Tollu’nun talimatlarıyla 2015 yılında kurulan ve bir insanlık projesi olan ’Limon Çiçeği’ ekipleri, vatandaşların günlük ihtiyaçlarını, alınan tedbir ve kurallar çerçevesinde karşılamak için 7 gün 24 saat sahada olacak.
"Tedbirleri üst seviyede tutuyoruz"
Dünyanın Kovid-19 salgınına karşı mücadele verdiğini ve bunun hafife alınmaması gerektiğini söyleyen Tollu, “Hiçbir virüs alınan tedbirlerden daha güçlü değildir. Evlerimizden çıkmayalım. Bu virüs hafife alınmamalıdır. ‘Bana bir şey olmaz’ düşüncesi ile hareket etmeyiniz, alınan tedbir ve kurallara harfiyen uyalım ve dışarı çıkmayalım. Erdemli Belediyesi olarak teyakkuz halindeyiz. Tek bir vatandaşımıza dahi bu virüsün bulaşmaması için tedbirlerimizi üst seviyede tutuyoruz. Korona virüsün hayatınızı etkilememesi sizin elinizde. Sokağa çıkma yasağı kapsamında yer alan, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızdan yalnız yaşayan, yardım edecek kimsesi olmayan vatandaşlarımız için ise kaymakamlığımız koordinesinde Vefa Sosyal Destek Grubu adında yardım ekibi oluşturulmuştur. Erdemli Belediyesi olarak biz de kurulan ekibe personel ve araç desteği ile katkıda bulunuyoruz. Yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımız 112, 155, 156 ve 444 5 609 numaralı telefonlardan 24 saat ulaşıp market ve sağlık ihtiyaçları için siparişlerini bildirebilirler. Ekiplerimiz ivedilikle adreslerine ücretsiz ulaştıracaktır" dedi.

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