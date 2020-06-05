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Erdemli Belediyesi Spor Merkezi faaliyete başladı

MERSİN HABERLERİ  | 05.06.2020 17:31 | Son Güncelleme

Korona virüs salgını sürecinde virüsün yayılmasına karşı önlemler çerçevesinde faaliyetine ara vererek spor hizmetini online sürdüren Erdemli Belediyesi Gençlik ve Spor Merkezi, normalleşme sürecinin başlamasıyla hizmete tekrar açıldı.Yeni normaller kapsamında Sağlık Bakanlığınca belirtilen kıstaslara göre faaliyetine devam eden kadınlara tahsisli spor merkezi, evde kalınan süre boyunca sporu özleyen kadınların ilgi odağı haline geldi.İnsanlar spor yapmayı özlediSpor yapmaya devam ettiklerini belirten ve salonda yapılan sporun özlenildiğine değinen spor merkezi eğitmenlerinden Ebrule Türer, spor merkezinin tekrar faaliyete başlamasıyla ilgi odağı haline geldiğini aktardı.

Korona virüs salgını sürecinde virüsün yayılmasına karşı önlemler çerçevesinde faaliyetine ara vererek spor hizmetini online sürdüren Erdemli Belediyesi Gençlik ve Spor Merkezi, normalleşme sürecinin başlamasıyla hizmete tekrar açıldı.
Yeni normaller kapsamında Sağlık Bakanlığınca belirtilen kıstaslara göre faaliyetine devam eden kadınlara tahsisli spor merkezi, evde kalınan süre boyunca sporu özleyen kadınların ilgi odağı haline geldi.
İnsanlar spor yapmayı özledi
Spor yapmaya devam ettiklerini belirten ve salonda yapılan sporun özlenildiğine değinen spor merkezi eğitmenlerinden Ebrule Türer, spor merkezinin tekrar faaliyete başlamasıyla ilgi odağı haline geldiğini aktardı. Yaşanılan korona virüs sürecinde kadınların sporu ve spor merkezini özlediğini dile getiren Türer, spor merkezinin spor yapmayı özleyen kadınlar için Sağlık Bakanlığınca belirtilen kıstaslara uygun ve hijyenik koşullarda faaliyete devam ettiğini belirtti.
Hijyenik bir ortamda, sağlık için spor
Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kıstaslar çerçevesinde hizmete devam eden Gençlik ve Spor Merkezi, randevu usulüne göre çalışıyor. Spor Merkezinde sosyal mesafe kurallarına titizlikle dikkat edilirken, salon girişinde vatandaşların ateşi ölçülüyor, dezenfektan kullandırılıyor. Salon içerisinde spor yapan kadınlar arasında en az iki metre mesafe bulundurulurken, geniş imkanlara ve alana sahip spor merkezi branşlar için şeritlerle ayrılmış durumda. Randevu usulüne göre çalışan Spor Merkezi’nde havlu, minder gibi özel kullanımlık eşyalar spor yapan vatandaşlarca yanlarında getiriliyor.
“Sağlık sporla mümkündür”
Spor Merkezinin tekrar faaliyete başlamasıyla kadınların hijyenik bir ortamda spor yapabilme imkanına kavuştuğunu ve sağlığın sporla mümkün olacağını vurgulayan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, “Korona virüs sürecinde virüsün yayılımını önlemek için devletimiz öncülüğünde tüm kamu kurumları ve belediyeler bir takım önlemler aldı. Erdemli Belediyesi olarak aldığımız önlemler kapsamında attığımız adımlardan biri de Gençlik ve Spor Merkezimizin faaliyetlerini durdurmak oldu. Vatandaşlarımıza evde kalmaları çağrısında bulunduk. Yeni normal sürecinde de mecbur kalmadıkça evde kalmalarını yineliyoruz. Fakat sosyal yaşantı da bir şekilde devam ediyor. Normalleşme sürecinde bakanlığın açıkladığı kıstaslar çerçevesinde spor merkezimizi tekrar faaliyete açtık. İnsanlarımız evde bulundukları ve sosyal izolasyon uyguladıkları süreçte spordan uzak kaldılar, spor yapmayı özlediler. Kadınlarımıza hijyenik ve güvenli bir ortam sunarak, uzman eğitmenlerimiz eşliğinde sağlıklı bir şekilde spor yapma olanağı tanıyoruz. Aldığımız geri dönüşler de bizi mutlu ediyor, evde kaldığımız süreçte insanlar spor yapmayı, Erdemli Belediyesi Gençlik ve Spor Merkezi’ni özlemişler" ifadelerini kullandı.

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