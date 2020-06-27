Erdemli Belediyesinden çocuklara ‘oyun terapisi’ desteği

12 yaş arası çocuklara, pandemi kurallarına uygun olarak hazırlanan oyun odasında, bilimsel yeterliliği kanıtlanmış ‘oyun terapisi’ ile çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimine katkı sağlanıyor.

Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çocukların gelişimine katkı sunmak için ‘oyun terapisi’ odası hazırlandı. Bu çalışmayla yeni korona virüs (Covid-19) salgını döneminde, kontrollü sosyal hayat kuralları çerçevesinde, çocukların gelişimine ‘oyun terapisi’ ile katkı sunmak amaçlanıyor.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, oyun odasında miniklerle bir araya gelerek, beraber oyun oynadı. Başkan Tollu, burada yaptığı açıklama, sosyal belediyecilik anlayışıyla çocukların ruhsal gelişimlerini desteklemek için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Dünyadaki yenilikleri yakından takip ettiklerinin altını çizen Tollu, çağın getirdiği en yeni yöntemleri projelerinde kullandıklarını vurguladı. Başkan Tollu, “Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın ruh ve beden sağlığı bizim için çok çok önemli. Çocuklarımızın hoşça zaman geçirebilmeleri, bu zamanı hem öğrenerek hem de eğlenerek geçirebilmeleri adına, yine belediyemiz birimlerinde açtığımız merkezlerde en iyi şekilde onları yarınlara hazırlıyoruz. Gördüğünüz gibi burada çocuklarımız, el becerilerini ve zihin güçlerini de geliştiriyor. Uzmanlarımız eşliğinde çocuklarımızı, gençlerimizi yarınlara ve geleceğe en güzel şekilde hazırlamanın gayreti içerisindeyiz” dedi.