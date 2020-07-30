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Erdemli’de bayram seferberliği

MERSİN HABERLERİ  | 30.07.2020 13:37 | Son Güncelleme

Erdemli Belediyesi’nde Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladığı bildirildi.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, pandemi sonrası geçilen kontrollü sosyal hayat dahilinde hazırlıklar tamamlandı.

Erdemli Belediyesi’nde Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladığı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, pandemi sonrası geçilen kontrollü sosyal hayat dahilinde hazırlıklar tamamlandı. İlçe genelinde temizlik, bakım ve onarım faaliyetleri yürüten ekipler, bayram boyunca da nöbetçi ekiplerle hizmetlerine ara vermeden devam ediyor. Özellikle Kurban Bayramında pandemi kurallarına uyulması için mesai harcayan ekipler, hayvansal atıklardan doğabilecek zararların önüne geçmek için halk sağlığı noktasında önemli adımlar atmaya devam ediyor. Bayram öncesi çalışmalarına hız vererek camilerin, Kuran kurslarının, talepte bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının bakım, onarım ve temizliğini üstlenen ve sosyal yaşam alanlarının düzenlenmesini sağlayan ekipler, bayram yoğunluğunda yaşanabilecek kazaları da en aza indirebilmek adına yol çalışmaları gerçekleştirdi.
Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, “Erdemli’nin her alanda gelişmiş, dünya standartlarına uygun bir kent olması için çalışıyoruz. Durmadan, hız kesmeden hizmet üretiyoruz. Bugün Erdemli’nin hangi sokağına, hangi caddesine giderseniz gidin mutlaka bir çalışma görürsünüz. Halkımız da sağ olsun, verdikleri olumlu tepkilerle bizi takdir ediyorlar. Amacımız kendi memleketimize, kendi insanımıza hizmetlerin en iyisini yapmaktır. Bayram boyunca da nöbetçi ekiplerimizle çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.

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