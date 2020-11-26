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Erdemli’de eğitim konulu fotoğraf yarışması

MERSİN HABERLERİ  | 26.11.2020 16:20 | Son Güncelleme

Mersin’in Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ’eğitim’ konulu fotoğraf yarışmasının 4.’sü gerçekleştirildi.Jüri başkanlığını ilçe milli eğitim şube müdürü Erdoğan Tekin’in yaptığı yarışmada seçici jüri olarak ise ilçedeki basın mensupları görev aldı.Şube müdürü Erdoğan Tekin yarışmanın düzenlenmesindeki amaçlarına değinerek, "Öğretmenlerimizin görev yaptıkları okullarla ilgili farkındalık oluşturmak, yine görev yaptıkları okullarla ilgili ilişkilerini fotoğraf yoluyla değerlendirmelerini sağlamaktır" dedi.Öğretmenlerin 87 eserle katıldığı yarışmada Atatürk İlkokulu’ndan Hakkı Büyüköztürk’ün ’ritmik sayma’ adlı fotoğrafı birinci oldu.

Mersin’in Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ’eğitim’ konulu fotoğraf yarışmasının 4.’sü gerçekleştirildi.
Jüri başkanlığını ilçe milli eğitim şube müdürü Erdoğan Tekin’in yaptığı yarışmada seçici jüri olarak ise ilçedeki basın mensupları görev aldı.
Şube müdürü Erdoğan Tekin yarışmanın düzenlenmesindeki amaçlarına değinerek, "Öğretmenlerimizin görev yaptıkları okullarla ilgili farkındalık oluşturmak, yine görev yaptıkları okullarla ilgili ilişkilerini fotoğraf yoluyla değerlendirmelerini sağlamaktır" dedi.
Öğretmenlerin 87 eserle katıldığı yarışmada Atatürk İlkokulu’ndan Hakkı Büyüköztürk’ün ’ritmik sayma’ adlı fotoğrafı birinci oldu. Yarışmada Şehit Öğretmen Hacı Ömer Serin İlkokulu öğretmeni Sibel Kubin’in eseri ikinci, Erdemli Anadolu Lisesi öğretmeni Mevlüt Çatal’ın eseri ise üçüncü oldu. İstanbul Samandıra İmam Hatip Lisesi öğretmeni Derya Kara’nın eseri ise jüri özel ödülüne layık görüldü.
Öğretmenlere ödülleri Atatürk Anıtı önünde Erdemli Belediye Başkan vekili Niyazi Yıldız tarafından takdim edildi.

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