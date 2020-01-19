Erdemli’de öğrencilere kaygı ile başa çıkma yolları anlatıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın öncülüğünde, Erdemli Kurs Merkezi’ndeki öğrenciler için karne günü eğlencesi düzenlendi, sınav öncesi kaygı ile başa çıkma yolları anlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı öncülüğünde hizmet veren Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri, 2019-2020 dönemi eğitimlerine 2019 yılı Eylül ayı itibariyle başladı. Öğrencilerin üniversite hayalini gerçekleştirmesine destek olmak amacıyla ücretsiz olarak 8 ilçede toplam 4 bin 200 öğrenciye hizmet veren kurs merkezlerinde, nitelikli öğretmen kadrosu öğrencileri sınav için eğitirken, bir yandan da hayata hazırlıyor. Öğrencilerin sınav stresini azaltmak ve sosyal hayattaki etkinliklerini arttırmayı da hedefleyen kurs merkezlerinde, hem sosyal sorumluluk projeleri hem de eğlenceli etkinlikler düzenleniyor.

Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü öncülüğünde, Erdemli Eğitim Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi’nde eğitim gören 558 öğrenciye yönelik eğlenceli bir etkinlik düzenlendi. Okullarında karnelerini alan lise öğrencileri Erdemli Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe koştu. Sınav öncesi kaygı yaşayan öğrenciler, belediye bünyesinde görev yapan psikolog Mustafa Tepretmez tarafından hazırlanan ’Sınav kaygısı’ konulu sunumun ardından müzik ziyafeti ile coştu.

Sınav öncesi kaygı yaşayan öğrencilere konunun uzmanından tavsiyeler

Üniversite sınavı öncesi kaygı yaşayan öğrencilere amacın, sınav kaygısını yok etmek değil temeline inmek olduğunu söyleyen psikolog Mustafa Tepretmez, öğrencilerin neden kaygılandığını 6 madde ile sıraladı. Tepretmez, kötü çalışma alışkanlıkları, görev ve sorumlulukları erteleme, zamanı iyi kullanmama, başarısız olma ve değerlendirme korkusu, beklenti düzeyi ve mükemmeliyetçi yaklaşım gibi nedenlerle öğrencilerin kaygılarının arttığını vurguladı. Tepretmez, “Her hafta girdiğiniz denemelerde en iyi yapabildiğiniz yere odaklanmanız ve ona göre kriz planı hazırlamanız lazım. Zihninizde yer alan geçmişteki başarısızlıkları unutun, başarınıza odaklanın” dedi. Tepretmez, kaygı ile başa çıkma yollarını ve bununla ilgili bazı egzersizleri de öğrencilere uygulamalı olarak gösterdi.

Erdemli Kurs Merkezi öğrencilerine müzik ziyafeti

Okulların tatil olduğu iki haftalık sürede eğitime yalnızca 1 hafta ara verecek olan Eğitim Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri, kısa tatilin ardından hız kesmeden derslere devam edecek. Tatil öncesi düzenlenen etkinlikte, kendi kurs arkadaşlarının da içinde bulunduğu müzik gruplarının söylediği şarkılarla neşelenen öğrenciler, tatil bitiminde derslerine daha verimli bir şekilde dönecek.

