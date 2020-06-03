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Erdemli’de uyuşturucu operasyonu

MERSİN HABERLERİ  | 03.06.2020 15:51 | Son Güncelleme

Mersin’in Erdemli ilçesinde üzerlerinde ve araçlarında uyuşturucu madde ile yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri durumundan şüphelenilen bir otomobili Alata Mahallesinde durdurdu.

Mersin’in Erdemli ilçesinde üzerlerinde ve araçlarında uyuşturucu madde ile yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri durumundan şüphelenilen bir otomobili Alata Mahallesinde durdurdu. Araçta bulunan B.Ç. ve O.M. adlı şahısların üzerinde yapılan aramada 6 fiş satışa hazır metamfetamin ile 25 gram ’uç’ olarak adlandırılan uyuşturucu madde ele geçirildi. Araç içinde yapılan aramada ise 340 gram daha uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlı ifadelerinin ardından "uyuşturucu madde ticareti’ ve ’kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

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