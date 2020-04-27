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Erdemoğlu’ndan Adıyaman’a maske ve gıda yardımı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 27.04.2020 15:36 | Son Güncelleme

Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu üyesi ve Merinos Halı A.Ş.

Erdemoğlu’ndan Adıyaman’a maske ve gıda yardımı

Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu üyesi ve Merinos Halı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu, Adıyaman’a 4 bin adet gıda kolisi, Besni ilçesine 40 bin adet maske yardımında bulundu.
Korona virüsü salgınına Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu üyesi ve Merinos Halı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı hayırsever Ali Erdemoğlu, Besni Kaymakamlığına 10 bin adet, Besni Belediyesine 10 bin adet, çeşitli kurum ve kuruluşlara 2 bin adet olmak üzere toplam 40 bin adet maske yardımında bulundu.
İhtiyaç sahiplerine yaklaşık 32 yıldır düzenli olarak yardımlarını sürdüren Merinos, salgın sebebiyle zor süreçten geçtiğimiz bu dönemde ihtiyaç sahiplerini unutmayarak geçtiğimiz günlerde yaptığı 15 bin 500 koli gıda yardımının ardından Adıyaman’a da 4 bin koli gıda yardımında bulundu.
Adıyaman Valiliğine 2 bin adet, Adıyaman Belediyesine bin adet ve Adıyaman’da bulunan Merinos Fabrika Satış Mağazasına da ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere bin adet gıda kolisi yardımında bulundu.
Merinos geçtiğimiz haftalarda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlatmış olduğu Milli Dayanışma Kampanyası’na 3 milyon TL bağışlamıştı.
Ali Erdemoğlu’na teşekkür eden Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre, "Bugüne kadar her zaman ve her konuda Besni’mizin yanında olan hayırsever hemşerimiz Ali Erdemoğlu, halk sağlığını korumak amacıyla Besni’mize toplam 40 bin adet maske yardımında bulundu. Covid-19 salgını çağdaş dünyanın ilk kez karşı karşıya kaldığı bir durum. Buna karşın elimizdeki en büyük dayanak ise dayanışma ruhumuz. Bu süreci omuz omuza vererek hep birlikte atlatacağız. Tüm gücümüz ve kararlılığımızla elimizden gelen desteği vererek, sağlıklı ve aydınlık günlere ulaşacağımıza inancımız tam. Böyle zorlu bir süreçte, düşünceli tavrıyla bizleri unutmayarak destek veren hayırsever hemşerimiz Ali Erdemoğlu’na şahsım, belediyemiz ve Besni adına teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

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