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Erden Timur'dan dikkat çeken Victor Osimhen açıklaması! Taraftarı heyecanlandırdı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
15.11.2024 11:22
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Bir dönem Galatasaray'da yöneticilik yapan Erden Timur, Almanya'da taraftar derneği açılışında açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılıların yıldızı Osimhen hakkında da konuşan Erden Timur, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Erden Timur'dan dikkat çeken Victor Osimhen açıklaması! Taraftarı heyecanlandırdı...
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray Sportif A.Ş. eski başkan vekili Erden Timur, uzun sürenin ardından sarı-kırmızılılar hakkında konuştu.

"OSIMHEN'İN DE İMZASI OLACAK"

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Futbolculara imzalatılmış formayı derneğe hediye eden Timur, etkinlik sırasında taraftarla yaşadığı diyaloğu paylaştı.

Timur, "Şampiyonluk forması oluyor böyle sırayla oyuncuların imzaladığı. İçeride birisi sordu 'Osimhen'in imzası var mı?' diye, ben de ona 'Haziran'da inşallah Osimhen'in de imzası olacak' dedim." diye konuştu.

TARAFTAR ÇOK İSTİYOR

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Galatasaray'da bu sezon 9 maçta süre bulan Nijeryalı golcü 8 gol attı ve 4 asist yaptı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Osimhen'in transfer edilmesini istiyor.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Osimhen
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