Erden Timur'dan dikkat çeken Victor Osimhen açıklaması! Taraftarı heyecanlandırdı...

Galatasaray Sportif A.Ş. eski başkan vekili Erden Timur, uzun sürenin ardından sarı-kırmızılılar hakkında konuştu.

"OSIMHEN'İN DE İMZASI OLACAK"

Futbolculara imzalatılmış formayı derneğe hediye eden Timur, etkinlik sırasında taraftarla yaşadığı diyaloğu paylaştı.

Timur, "Şampiyonluk forması oluyor böyle sırayla oyuncuların imzaladığı. İçeride birisi sordu 'Osimhen'in imzası var mı?' diye, ben de ona 'Haziran'da inşallah Osimhen'in de imzası olacak' dedim." diye konuştu.

TARAFTAR ÇOK İSTİYOR

Galatasaray'da bu sezon 9 maçta süre bulan Nijeryalı golcü 8 gol attı ve 4 asist yaptı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Osimhen'in transfer edilmesini istiyor.