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Erdoğan Öz’den vatandaşlara ‘HES kodu alın’ çağrısı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 11.09.2020 17:49 | Son Güncelleme

Adıyaman Sağlık Müdürü Erdoğan Öz, kamu kurumları, düğün ve nikah salonlarına girişte HES kodu uygulamasının başlayacağını ve vatandaşların HES kodunu almasını istedi.Erdoğan Öz, korona virüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Korona Virüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda salgının, bulaşmanın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiğini söyledi.Adıyaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca ek tedbirlerin alındığını dile getiren Öz, “İlimiz genelinde 16 Eylül 2020 tarihinden itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşları ile nikah ve düğün salonlarına gelen vatandaşlarımıza HES (Hayat Eve Sığar) kodu sorgulaması yapılarak içeri alınacaklardır.

Erdoğan Öz’den vatandaşlara ‘HES kodu alın’ çağrısı

Adıyaman Sağlık Müdürü Erdoğan Öz, kamu kurumları, düğün ve nikah salonlarına girişte HES kodu uygulamasının başlayacağını ve vatandaşların HES kodunu almasını istedi.
Erdoğan Öz, korona virüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Korona Virüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda salgının, bulaşmanın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiğini söyledi.
Adıyaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca ek tedbirlerin alındığını dile getiren Öz, “İlimiz genelinde 16 Eylül 2020 tarihinden itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşları ile nikah ve düğün salonlarına gelen vatandaşlarımıza HES (Hayat Eve Sığar) kodu sorgulaması yapılarak içeri alınacaklardır. HES kodu olmadığını bildiren vatandaşlarımıza sorgulama yapan görevlilerce Sağlık Bakanlığı’nın HES mobil uygulaması, e-devlet uygulaması, SMS yolu ile HES kodu alınmasına yardımcı olunması, kamu kurum ve kuruluşlarınca HES kodu sorgulaması öncesinde ve HES kodu sorgulaması sırasında kişisel mesafenin korunmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması, vatandaşların kişisel mesafenin korunması konusunda hassas davranmaları, HES kodu sorgulamasında riskli olarak belirlenen kişilerin içeriye alınmamaları, ikametlerinde izolasyonlarının devamı gerekmektedir.
Vatandaşlarımızın kamu kurum ve kuruluşlarına, düğün ve nikah salonlarına girişlerinde problem yaşamaması için şimdiden HES (Hayat Eve Sığar) kodu alması önem arz etmektedir” diye konuştu.

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