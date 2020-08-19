Erdoğan sevgisi 112 yaşındaki "Güllü nine"yi parti üyesi yaptı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgisini dile getirdiği videoyla sosyal medyada ilgi gören 112 yaşındaki Güllü Kaya, AK Parti'ye üye oldu.

AK Parti Kocaeli İl Başkanlığınca yıl sonuna kadar 35 bin yeni üye yapılması amacıyla kampanya başlatıldı.

Üyelik başvurularının internet ortamından da alındığını belirten İl Başkanı Mehmet Ellibeş, yaptığı açıklamada, yeniliğe en hızlı uyum sağlayan partilerin başında geldiklerini söyledi. Ellibeş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) normalleşme sürecine girilmiş olsa da riskin tamamen ortadan kalkmadığını, bu nedenle dijital ortamın avantajlarını üye çalışmalarında da kullandıklarını kaydetti.

Ellibeş, "www.akuyelikkocaeli.org" adresinden ön başvuru almaya başladıklarını aktararak, şöyle devam etti:

"AK Partili olmak demek, ülkemizin ve milletimizin asırlara sari medeniyet davasının bayraktarlığına talip olmak demektir. Bu kutlu davanın birer neferi olmak isteyen, dürüst, samimi, şekilde milletimize hizmetkar olarak ülkemizin kalkınması ve yükselişinde pay sahibi olmayı hedefleyen herkesi AK Parti çatısı altına davet ediyoruz."