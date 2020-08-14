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Ereğli Belediyesi asfalt çalışmalarını sürdürüyor

KONYA HABERLERİ  | 14.08.2020 17:02 | Son Güncelleme

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, asfalt çalışmalarına devam ediyor.Ereğli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, asfalt çalışmalarına devam ediyor.
Ereğli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, Namık Kemal Mahallesi Stadyum-Otogar arasındaki yolda asfalt çalışmalarını tamamladı.
Çalışmalar hakkında değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, "Düzenli yollarımız ve kalıcı hizmetlerimizle Ereglimizi daha ileriye götürmek en önemli amacımızdır. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana bu doğrultuda büyük bir özveri ile çalışıyoruz. Allah’ın izni ve hemşehrilerimizin desteği ile güçlü ve azimli bir şekilde hizmetlerimize devam edecek, Ereğli’mizi hak ettiği noktalara taşıyacağız" dedi.

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