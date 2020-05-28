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Ereğli Belediyesi camileri dezenfekte etti

KONYA HABERLERİ  | 28.05.2020 13:25 | Son Güncelleme

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, normalleşme süreci ile birlikte uzun zamandan sonra 29 Mayıs Cuma günü yeniden ibadete açılacak olan camilerde dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdi.Camilerde dezenfekte çalışmalarını sıklıkla yürüten ekipler bu gelişmenin ardından Ereğli’deki tüm camilerde çalışmaları daha da hızlandırdı.

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, normalleşme süreci ile birlikte uzun zamandan sonra 29 Mayıs Cuma günü yeniden ibadete açılacak olan camilerde dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdi.
Camilerde dezenfekte çalışmalarını sıklıkla yürüten ekipler bu gelişmenin ardından Ereğli’deki tüm camilerde çalışmaları daha da hızlandırdı. Ülkeyi etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 16 Mart 2020 tarihinde ibadete kapatılan camiler yaklaşık 2 buçuk ay sonra cuma namazı ile birlikte yeniden ibadete açılacak. Bu kapsamda belediye ekipleri sıklıkla yürüttükleri camilerde dezenfekte çalışmalarını hızlandırarak ilçedeki tüm camileri vatandaşlar için sağlık açısından güvenli hale getirdi.

“Camilerimiz hemşehrilerimizin sağlıklı ve huzurlu ibadet yapmaları için hazır”
Çalışmaları titizlikle takip eden Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, “Ereğli Belediyesi olarak bu zorlu süreçte hemşehrilerimizin sağlığı açısından önem arz eden hizmetleri gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Şehrimizin bir çok noktasında koyduğumuz mobil dezenfekte platformları, kamu kurumlarının ve vatandaşlarımızın yoğun kullandığı alanların dezenfekte çalışmaları, cadde ve sokaklarının ilaçlı su ile dezenfekte edilmesi, maske dağıtımı gibi hizmetlerimizi aksatmadan gerçekleştirdik. Zaten sıklıkla camilerimizin dezenfekte çalışmalarını yapıyoruz. Ayrıca bu hafta kılınacak Cuma namazı ile camilerin yeniden ibadete açılması üzerine tüm camilerimizde ekiplerimiz özverili bir çalışma gerçekleştirdi. Hemşehrilerimizin sağlıklı ve huzurlu bir şekilde ibadetlerini yapmaları için her şey hazır, tüm personelimize emekleri için teşekkür ederim. Camilerimizin ibadete yeniden açılması hayırlı olsun” dedi.

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Öğle
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İkindi
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Akşam
20:10
Yatsı
21:46

Konya Nöbetçi Eczaneler28 Mayıs Perşembe

Alperen Eczanesi
Karatay
Bozal Karaman Eczanesi
Selcuklu
Buket Eczanesi
Selcuklu
Günaydın Eczanesi
Selcuklu
Hacıkaymak Eczanesi
Selcuklu
Oğlakcı Eczanesi
Selcuklu
Zehra Eczanesi
Selcuklu
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