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Ereğli’de dezenfektan platformları kuruldu

KONYA HABERLERİ  | 08.04.2020 15:16 | Son Güncelleme

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi korana virüs ile mücadele kapsamında halkın yoğun olarak kullandığı alanlara dezenfektan platformları yerleştirdi.Ereğli Belediyesi kamusal alanlara korana virüs ile mücadele için uygulanacak 14 kuralın da hatırlatıldığı dezenfektan platformları yerleştirdi.

Ereğli’de dezenfektan platformları kuruldu

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi korana virüs ile mücadele kapsamında halkın yoğun olarak kullandığı alanlara dezenfektan platformları yerleştirdi.
Ereğli Belediyesi kamusal alanlara korana virüs ile mücadele için uygulanacak 14 kuralın da hatırlatıldığı dezenfektan platformları yerleştirdi. Toplumsal izolasyonun salgın ile mücadele açısından çok önem teşkil ettiği şu günlerde bu mücadeleye destek verdiklerini belirten Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, “Zor günlerden geçtiğimiz şu dönemde birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız var. Sadece kendimiz için değil çevremizdeki insanların sağlığı açısından da dikkat ve özen göstermemiz gereken bir süreci yaşıyoruz. Evde kalmaya özen göstererek, evde kalamıyorsak da toplumsal izolasyonu sağlamak açısından gereken tüm kurallara uyarak hem kendimizi hem de çevremizdeki insanları bu ölümcül virüse karşı korumalıyız. Belediye olarak tüm çabamız vatandaşlarımıza eksiksiz hizmet etmektir ve bu doğrultuda yapılaması gerekenleri azami ölçüde yapmaya gayret ediyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, hastalıkla mücadele eden vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Hemşerilerimizden ve tüm vatandaşlarımızdan özellikle ricam kurallara uyalım, toplumsal izolasyona özen gösterelim ve mümkün oldukça evde kalalım” dedi.

Ereğli’de dezenfektan platformları kuruldu

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