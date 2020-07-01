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Ereğli’de görülen yılan korkuya neden oldu

KONYA HABERLERİ  | 01.07.2020 10:30 | Son Güncelleme

Konya’nın Ereğli ilçesinde, bir buçuk metre uzunluğunda görülen yılanı itfaiye ekipleri yakalayarak doğaya bıraktı.Olay, ilçeye bağlı Çayhan Mahallesinde çarşı merkezinde meydana geldi.

Ereğli’de görülen yılan korkuya neden oldu

Konya’nın Ereğli ilçesinde, bir buçuk metre uzunluğunda görülen yılanı itfaiye ekipleri yakalayarak doğaya bıraktı.
Olay, ilçeye bağlı Çayhan Mahallesinde çarşı merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar yılanı fark etti ve durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yılanın bulunduğu bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından başlatılan çalışma ile bir buçuk metre uzunluğundaki yılan yakalanarak çuval kese içerisine alındı. Yılan daha sonra mahalle merkezinden uzak bir noktaya götürülerek doğaya bırakıldı.

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