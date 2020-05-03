YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Erenköy’de binlerce pide ve ekmek dağıtıldı

Erenköy’de binlerce pide ve ekmek dağıtıldı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 03.05.2020 11:52 | Son Güncelleme

Eskişehir’in Erenköy Mahallesi Muhtarlığı tarafından Ramazan ayında 2 bin 500 pide ve 5 bin adet ekmek dağıtıldı.Erenköy Mahalle Muhtarlığı tarafından korona virüs sebebiyle 65 yaş üstü için başlatılan ekmek dağıtım çalışması Ramazan ayının gelmesiyle yoğunlaştı.

Eskişehir’in Erenköy Mahallesi Muhtarlığı tarafından Ramazan ayında 2 bin 500 pide ve 5 bin adet ekmek dağıtıldı.
Erenköy Mahalle Muhtarlığı tarafından korona virüs sebebiyle 65 yaş üstü için başlatılan ekmek dağıtım çalışması Ramazan ayının gelmesiyle yoğunlaştı. Muhtar Osman Çalış ile azaları Ramazan ayının başlamasıyla kapı kapı dolaşarak, pide ve ekmek dağıtımını her gün gerçekleştiriyor. Mahallenin farklı noktalarında dağıtılan pide ve ekmeklerden vatandaşlar da memnun. Ramazan ayının başlamasıyla 2 bin 500 pide ile 5 binden fazla ekmek vatandaşların kapılarına kadar ulaştırıldı. Ekmek dağıtımı sırasında ayrıca vatandaşların isteklerini de dinleyen Muhtar Çalış, talepleri de yerine getirmek için çalışmalar yapıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs Bozcaada'ya giremediKoronavirüs Bozcaada'ya giremedi
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Azmağın sembolleri aç kaldı

Azmağın sembolleri aç kaldı

Ani refleks gösterdi hayatı kurtuldu

Ani refleks gösterdi hayatı kurtuldu

Kütahya’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kütahya’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Van’da görev yapan imam-hatipten örnek davranış

Van’da görev yapan imam-hatipten örnek davranış

EÜ’den uluslararası sıralama başarısı

EÜ’den uluslararası sıralama başarısı

Eski Bakan Tüfenkci’den plazma tedavisi değerlendirmesi

Eski Bakan Tüfenkci’den plazma tedavisi değerlendirmesi

Eskişehir Namaz Vakitleri 3 Mayıs Pazar

İmsak
04:12
Sabah
05:49
Öğle
13:00
İkindi
16:50
Akşam
20:01
Yatsı
21:31

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler 3 Mayıs Pazar

Gökmeydan Eczanesi
Odunpazari
Gözde Eczanesi
Tepebasi
Kayra Eczanesi
Tepebasi
Nuralp Eczanesi
Odunpazari
Yurt Eczanesi
Odunpazari
Taşbaşı Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Anda Kardeşe Vefa Derneği umut olmaya devam ediyor

Anda Kardeşe Vefa Derneği umut olmaya devam ediyor

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge, 112 Ambulans Servisi’ni ziyaret etti

İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge, 112 Ambulans Servisi’ni ziyaret etti

Eskişehir Şehir Hastanesi, hastalarını yalnız bırakmıyor

Eskişehir Şehir Hastanesi, hastalarını yalnız bırakmıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.