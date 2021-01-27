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Erenköy’e konforlu şehircilik hizmetleri geliyor

27.01.2021 12:38 | Son Güncelleme:
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Başkan Hakan Tütüncü, mülkiyet sorunlarını çözerek ve kat artışı imkânı getirerek şehirleşme sürecini başlattıkları Erenköy Mahallesi için yeni hizmet hedeflerini; doğal gaz ve elektrik iletim hatlarının yer altına alınması olarak açıkladı.Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Erenköy Mahallesi’ni ziyaret ederek, hem tamamlanan yatırımları denetledi hem de bölge sakinlerinin hizmet taleplerini dinledi.Mahalle Muhtarı Ömer Akgün’le de bir araya gelen Başkan Hakan Tütüncü, mülkiyet ve imara ilişkin sorunları çözdükleri, asfalt, park, semt pazarı, kreş gibi hizmetlerle buluşturdukları Erenköy Mahallesi’ne, yeni yatırımların müjdesini de verdi.Erenköy’ün köklü mülkiyet sorunlarını çözdükÖnem verdikleri Erenköy Mahallesi’nin, dönemlerinde önemli değişimleri yaşadığını anımsatan Başkan Tütüncü, “Mahalle için 2\B gibi köklü mülkiyet sorunlarını ortadan kaldırmamız önemli bir aşamaydı.

Başkan Hakan Tütüncü, mülkiyet sorunlarını çözerek ve kat artışı imkânı getirerek şehirleşme sürecini başlattıkları Erenköy Mahallesi için yeni hizmet hedeflerini; doğal gaz ve elektrik iletim hatlarının yer altına alınması olarak açıkladı.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Erenköy Mahallesi’ni ziyaret ederek, hem tamamlanan yatırımları denetledi hem de bölge sakinlerinin hizmet taleplerini dinledi.
Mahalle Muhtarı Ömer Akgün’le de bir araya gelen Başkan Hakan Tütüncü, mülkiyet ve imara ilişkin sorunları çözdükleri, asfalt, park, semt pazarı, kreş gibi hizmetlerle buluşturdukları Erenköy Mahallesi’ne, yeni yatırımların müjdesini de verdi.

Erenköy’ün köklü mülkiyet sorunlarını çözdük
Önem verdikleri Erenköy Mahallesi’nin, dönemlerinde önemli değişimleri yaşadığını anımsatan Başkan Tütüncü, “Mahalle için 2\B gibi köklü mülkiyet sorunlarını ortadan kaldırmamız önemli bir aşamaydı. Daha sonra kat artışı ile bölgede güzel bir şehirleşmeyi başlattık. Mahallede şehirleşme hızla devam ediyor. Etrafta birçok yeni inşaat var. 2009’da seçim çalışmasını yaparken bu mahallenin, bölgenin ne halde olduğunu biliyoruz. Bölgede bir tane bile ruhsatlı binanın olmadığı, mülkiyet problemlerinin yoğun şekilde yaşandığı bir mahalleydi. 2009’dan beri geçen 12 yıllık zaman zarfında son derece güzel çalışmaları, Kepez’in her mahallesine yaptığımız gibi bu mahallede de yaptık. Aynı heyecanla çalışmaya devam edeceğiz.” açıklamasını yaptı.

Doğal gaz ve elektrik müjdesi
Tütüncü, mahalleye yapacakları yeni hizmetlerle ilgili de şunları söyledi: “Mahalle için 2 önemli hedefimiz var. Birincisi mahalleye doğal gazın gelmesi, ikincisi de elektrik nakil hatlarının yer altına alınmasıdır. Bununla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Muhtarımız, belediye olarak biz, doğal gaz ve elektrik iletim hatlarının yer altına alınması çalışmalarını takip ediyoruz.”
Erenköy Mahallesi’nde, geçtiğimiz yaz aylarında hummalı bir çalışma yaptıklarını hatırlatan Başkan Hakan Tütüncü, sokakların, caddelerin eskiyen asfaltının yenilenmesine dönük ciddi bir asfalt yatırımını mahalleye getirdiklerini belirtti.

“Erenköy’ü 1984’ten beri bilirim”
Tütüncü, Erenköy Mahallesi’nin geçmişini iyi bildiğini anımsatarak, “Bu mahalleyi, 1984 yılından bu yana bilirim ve yaşarım. Buralarda çok akrabalarım var. O akrabalarım vesilesiyle 84 yılından beri mahalleye gelip, gidiyorum. Her geçen gün mahallemiz çok daha güzel oluyor. Yeni yatırımlarla Erenköy Mahallesi’nin önümüzdeki yılları çok daha güzel ve keyifli olacak.” ifadesini kullandı.

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