Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç: "Zabıta belediyemizin gülen yüzü”

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Zabıta Teşkilatı’nın 194. Kuruluş Yıl Dönümü Haftası Etkinlikleri kapsamında belediye Zabıta personeli ile bir araya geldi.

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Zabıta Teşkilatı’nın 194. Kuruluş Yıl Dönümünü nedeniyle zabıta ekipleri ile bir araya geldi. Gerçekleşen birlikteliğe Başkan Kılıç’ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Rahmi Şengül, Serkan Cerrahoğlu, Zabıta Müdürü İsmail İşçi ve belediye zabıta personeli katıldı. Başkan Kılıç, ekipleri yapmış oldukları işlerden dolayı tebrik ederek ileriki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Zabıta ekipleriyle bir ayara gelen Erenler Başkan Fevzi Kılıç, “Zabıta belediyemizin gülen yüzü. Halkımızdan gelen talep ve önerilerde sık sık görüyoruz ki sizlerin gülen yüzü halkımızı memnun ediyor. Hepimiz aynı amaç ile mücadele ediyoruz. Daha önce ifade ettiğimiz gibi sizlerle istişare halinde halkımıza hizmet etmeye, durmadan çalışmaya devam edeceğiz. İşini güzel yapan, hakkıyla yapan inanıyoruz ki karşılığını hem dünyada hem de ahirette alacaktır” dedi.

