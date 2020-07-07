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  4. Erenler’de alt yapı çalışması biten 2 sokağa asfalt çalışması yapılacak

Erenler’de alt yapı çalışması biten 2 sokağa asfalt çalışması yapılacak

SAKARYA HABERLERİ  | 07.07.2020 17:12 | Son Güncelleme

Erenler Belediyesi 2 sokakta yapılan alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfalt çalışmasına başlıyor.Erenler Belediyesi Hacıoğlu Mahallesinde 2 sokakta çalışmalarını sürdürüyor.

Erenler Belediyesi 2 sokakta yapılan alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfalt çalışmasına başlıyor.
Erenler Belediyesi Hacıoğlu Mahallesinde 2 sokakta çalışmalarını sürdürüyor. Hacıoğlu mahallesinde vatandaşlar tarafından işlek olarak kullanılan 5068 ve 5040 no’lu sokaklarda alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfalt hazırlığına başladı.
Çalışma hakkında bilgi veren Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “Büyükşehir Belediyemiz ile koordineli sürdürdüğümüz Hacıoğlu Mahallesi Şehit Astsubay Yaşar Güller Caddesi’nde asfalt hazırlığı yapılmakla birlikte yine Hacıoğlu Mahallemizin işlek sokaklarından 5068 ve 5040 no’lu sokaklarında alt yapı işlemi tamamlandı, bu hafta içerisinde de asfalt atım işlemi gerçekleşecek” dedi.

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