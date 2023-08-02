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Ergan Dağı, göl manzarasıyla yaz aylarında misafirlerini ağırlıyor

02.08.2023 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan’da bulunan Ergan Dağı kışın ayrı yazın ayrı güzelliğiyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Ergan Dağı, göl manzarasıyla yaz aylarında misafirlerini ağırlıyor

Dağda bulunan Ardıçlı Gölü’nün manzarası doğaseverlerin ve turistlerin ilgi odağı oluyor.

2 bin 970 rakımda bulunan Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizmi Merkezi her yıl yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Kış turizminde önemli bir yere sahip olan Ergan Dağı’nda bulunan ve suni kar üretimi için kullanılan Ardıçlı Gölü, yaz aylarında da muhteşem görüntüsüyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan Ergan Dağı temiz havası ve doğasıyla şehrin stresinden uzaklaşmak isteyen vatandaşlara adeta nefes oluyor. Fotoğraf tutkunlarının da uğrak yeri haline gelen Ardıçlı Gölü etrafında ailesi ile piknik yapmak ve doğanın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar Ergan Dağı’nın kışın ayrı yazın ayrı güzel olduğunu ifade etti.

Ergan Dağı’na gelen vatandaşlardan Davut Sevilir, “Ergan Dağı’nın kışın ayrı yazın ayrı bir güzelliği var. Biz yaz kış sürekli geliyoruz. Gördüğünüz manzara yazın başka bir güzel oluyor. Geldik burada pikniğimizi yaptık. Manzaranın güzelliğinden hoşnut olduk. Kışın da kayak yaparak bu güzelliği yaşıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı bu güzellikleri görmeye davet ediyoruz” dedi.

Emre Çimen ise, “Kış aylarında ayrı bir güzelliği olan, yazın daha bir farklı güzelliği olan Ergan Dağı’na ailemizle birlikte gezmeye geldik. Güzel bir mekân, hoş bir mekân. Tüm hemşerilerimizi hatta dışarıda ki hemşerilerimizi buralara bekliyoruz. Özellikle ziyaretlerini sık sık yapsınlar ki reklamlarını da duyuralım. Bu mekânı her şehirde bulamazlar ama Erzincan farklı bir şehir, güzel bir şehir” diye konuştu”

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