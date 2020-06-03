YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Ergene Belediyesi sıfır atık belgesi aldı

Ergene Belediyesi sıfır atık belgesi aldı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 03.06.2020 15:17 | Son Güncelleme

Ergene Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Sıfır Atık Yönetmeliği’nce tüm şartları sağlayarak, belediye binalarına sıfır atık sistemini kurdu ve her hizmet binası için Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi aldı.Çevreyi ve doğayı korumak için çalıştıklarını belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ülkemiz genelinde başlattığı projeye Ergene Belediyesi olarak Sıfır Atık Yönetim Sistemimizi kurarak başvurduk.

Ergene Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Sıfır Atık Yönetmeliği’nce tüm şartları sağlayarak, belediye binalarına sıfır atık sistemini kurdu ve her hizmet binası için Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi aldı.
Çevreyi ve doğayı korumak için çalıştıklarını belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ülkemiz genelinde başlattığı projeye Ergene Belediyesi olarak Sıfır Atık Yönetim Sistemimizi kurarak başvurduk. Sıfır Atık Projesi konusunda hayata geçirdiğimiz proje Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tekirdağ İl Müdürlüğü tarafından Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandı. Proje kapsamında atıklar kaynağından ayrıştırılarak daha verimli kullanılacak ve hem çevremize hem de ekonomiye katkı sağlayacağız. Ergene’de geleceğimize daha iyi, daha yeşil bir çevre bırakmak için çalışmalarımızı tüm hızımızla sürdüreceğiz” dedi.
Başkan Yüksel ayrıca, “Çevreci belediyeler arasında yer alan Ergene Belediyesi çevrenin kirlenmesini önlemek için üzerine düşen görevleri yerine getirmeye devam ediyor. Hayatımızda büyük önem taşıyan çevre, sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürdürebilmemiz için korumamız gereken önemli bir değerdir” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Demet Akalın ilgi alanım değil''Demet Akalın ilgi alanım değil'
PARTNER 1 kilo hafifledi! Tüylerin altından bakın ne çıktı 1 kilo hafifledi! Tüylerin altından bakın ne çıktı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Lokanta Nevnihal ve Çengelköy Börekçisi, kapılarını maksimum hijyenle açtı

Lokanta Nevnihal ve Çengelköy Börekçisi, kapılarını maksimum hijyenle açtı

Amansız hastalığa yenilen polis memuruna son görev

Amansız hastalığa yenilen polis memuruna son görev

İYİ Parti Genel Merkezinden Başkan Kaya’ya destek ziyareti

İYİ Parti Genel Merkezinden Başkan Kaya’ya destek ziyareti

Hemşire hayata tutunmak için ’karaciğer nakli’ bekliyor

Hemşire hayata tutunmak için ’karaciğer nakli’ bekliyor

LGS’de kullanılmak üzere maske diktiler

LGS’de kullanılmak üzere maske diktiler

KOMÜT Başkanı Adem Bulut: "Ev almak için bu imkanlar mutlaka değerlendirilmeli"

KOMÜT Başkanı Adem Bulut: "Ev almak için bu imkanlar mutlaka değerlendirilmeli"

Tekirdağ Namaz Vakitleri 3 Haziran Çarşamba

İmsak
03:36
Sabah
05:32
Öğle
13:13
İkindi
17:12
Akşam
20:44
Yatsı
22:32

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler 3 Haziran Çarşamba

İnan Eczanesi
Kapakli
Gülay Eczanesi
Cerkezkoy
Dünya Eczanesi
Corlu
Fatih Eczanesi
Hayrabolu
Şahin Eczanesi
Malkara
Sağlık Eczanesi
Marmaraereglisi
Şenda Eczanesi
Suleymanpasa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Süpermarketlere ve esnafa geri dönüşüm konusunda bilgilendirme yapıldı

Süpermarketlere ve esnafa geri dönüşüm konusunda bilgilendirme yapıldı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kalp masajıyla kurtarılmıştı, hastanede hayatını kaybetti

Kalp masajıyla kurtarılmıştı, hastanede hayatını kaybetti

Dükkan açan berber: "Umduğumuzu bulamadık"

Dükkan açan berber: "Umduğumuzu bulamadık"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.