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Ergene Belediyesi temizlik personeli kesintisiz çalışıyor

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 24.02.2020 15:12 | Son Güncelleme

Ergene Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı olan ekipler sabahın ilk ışıklarında mahallelerde mıntıka temizliği ve çöp konteynırlarında biriken çöpleri almaya başlayarak Ergene’yi yeni güne temiz bir şekilde hazırlıyor.Yerel yönetimlerin en önemli görevlerinden biri olan temizlik çalışmaları Ergene’de 7 gün 24 saat kesintisiz bir şekilde devam ediyor.

Ergene Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı olan ekipler sabahın ilk ışıklarında mahallelerde mıntıka temizliği ve çöp konteynırlarında biriken çöpleri almaya başlayarak Ergene’yi yeni güne temiz bir şekilde hazırlıyor.
Yerel yönetimlerin en önemli görevlerinden biri olan temizlik çalışmaları Ergene’de 7 gün 24 saat kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Ergene Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekipler her gün sabahın ilk ışıklarında mesailerine başlıyor. Ergene’deki 17 mahallede de mıntıka temizliğinde bulunan ekiplerin yanı sıra ayrıca oluşturulan diğer ekipler de çöp konteynırlarında biriken çöpleri alıyor. Titizlikle sürdürülen temizlik çalışmaları kapsamında Ergene yeni güne temiz bir şekilde hazırlanıyor.
Ergene’de kurulan semt pazarlarının temizliğinden de sorumlu olan ekipler akşam pazarın toplanmasının ardından detaylı yıkama, dezenfekte ve çöp temizleme çalışmalarında bulunuyor.
Ergene halkının her şeyin en iyisine layık olduğunu ve temizlik konusunda titiz olduklarını belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Temizlik ekiplerimiz sadece çöp toplama ve süpürme işlemi yapmıyor ilçe genelinde farklı hizmetler ile belirlenen program dahilinde gece gündüz çalışıyor. Çalışanlarımız sadece cadde ve sokakların süpürülmesi ile kalmayıp gerek bölge denetimi gerekse vatandaşlarımız tarafından gelen talepler doğrultusunda rutin olarak çöp toplama siteminde oluşacak aksaklıkların ve kötü görüntülerin de önüne geçmektedir. Halkın kullanımına açık olan mesire ve piknik alanlarında oluşan çöpleri de ekiplerimiz kendilerine bilgi verilmesi halinde kaldırmaktadır” dedi.

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