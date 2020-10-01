Ergene Belediyesinden engelli vatandaşlara anlamlı hizmet

Engelli vatandaşların toplumsal hayata katılmasını kolaylaştırmak adına bugüne kadar birçok projeye imza atan Ergene Belediyesi, ilçe genelinde engelli akülü aracı tedarik ettiği engelli vatandaşların araçlarına periyodik olarak gerekli bakım ve onarımını yapmaya devam ediyor.

"Hepimiz birer engelli adayıyız" anlayışından hareketle engellilerin sorunlarını ortadan kaldırmak ve engelli vatandaşlara duyarlılığı arttırmak adına çalışmalarını yürüten Ergene Belediye Başkanlığı, engelli vatandaşlara vermiş olduğu akülü araçların bakım ve onarımını da kendi yapıyor.

"Başı ağrıyanın da dişi ağrıyanın da yanındayız"

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, ilçedeki engelli vatandaşlara akülü engelli aracı tedarik ettikleri gibi akülü araçlara tamir desteğinde de bulunduklarını belirterek, “Ergene’de başı ağrıyanın da dişi ağrıyanın da yanındayız. Sağlık işleri müdürlüğü ekiplerimiz ihtiyacı olanlara hasta yatağı ve akülü tekerlekli sandalye tedarik etmeye devam ediyorken ekiplerimiz bununla da kalmayarak daha önce verilen tekerlekli sandalyelerin periyodik bakımlarını da yapıyor” dedi.