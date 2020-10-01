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Ergene Belediyesinden engelli vatandaşlara anlamlı hizmet

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 01.10.2020 14:52 | Son Güncelleme

Engelli vatandaşların toplumsal hayata katılmasını kolaylaştırmak adına bugüne kadar birçok projeye imza atan Ergene Belediyesi, ilçe genelinde engelli akülü aracı tedarik ettiği engelli vatandaşların araçlarına periyodik olarak gerekli bakım ve onarımını yapmaya devam ediyor."Hepimiz birer engelli adayıyız" anlayışından hareketle engellilerin sorunlarını ortadan kaldırmak ve engelli vatandaşlara duyarlılığı arttırmak adına çalışmalarını yürüten Ergene Belediye Başkanlığı, engelli vatandaşlara vermiş olduğu akülü araçların bakım ve onarımını da kendi yapıyor."Başı ağrıyanın da dişi ağrıyanın da yanındayız"Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, ilçedeki engelli vatandaşlara akülü engelli aracı tedarik ettikleri gibi akülü araçlara tamir desteğinde de bulunduklarını belirterek, “Ergene’de başı ağrıyanın da dişi ağrıyanın da yanındayız.

Engelli vatandaşların toplumsal hayata katılmasını kolaylaştırmak adına bugüne kadar birçok projeye imza atan Ergene Belediyesi, ilçe genelinde engelli akülü aracı tedarik ettiği engelli vatandaşların araçlarına periyodik olarak gerekli bakım ve onarımını yapmaya devam ediyor.
"Hepimiz birer engelli adayıyız" anlayışından hareketle engellilerin sorunlarını ortadan kaldırmak ve engelli vatandaşlara duyarlılığı arttırmak adına çalışmalarını yürüten Ergene Belediye Başkanlığı, engelli vatandaşlara vermiş olduğu akülü araçların bakım ve onarımını da kendi yapıyor.

"Başı ağrıyanın da dişi ağrıyanın da yanındayız"
Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, ilçedeki engelli vatandaşlara akülü engelli aracı tedarik ettikleri gibi akülü araçlara tamir desteğinde de bulunduklarını belirterek, “Ergene’de başı ağrıyanın da dişi ağrıyanın da yanındayız. Sağlık işleri müdürlüğü ekiplerimiz ihtiyacı olanlara hasta yatağı ve akülü tekerlekli sandalye tedarik etmeye devam ediyorken ekiplerimiz bununla da kalmayarak daha önce verilen tekerlekli sandalyelerin periyodik bakımlarını da yapıyor” dedi.

"’Halkımıza hizmet boynumuzun borcudur"
Sevgi Kenti Ergene sloganıyla insan odaklı çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Başkan Rasim Yüksel, “Ergene’de vatandaşlarımızın sağlığı bizim sağlığımızdır. Belediyemizin sağlık işleri müdürlüğü bünyesinde oluşturulan hasta nakil aracı ile ilçede bulunan ihtiyaç sahibi hastalarımızı Tekirdağ bölgemizdeki ilçe hastanelere ücretsiz bir şekilde götürüp tedavilerinin ardından tekrar evlerine geri bırakıyoruz. Ergene’de vatandaşlarımızın sağlığını ön planda tutarak insan odakları çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Hasta nakil aracı ve hasta ambulansı araçlarımız ile Ergene halkımıza hizmeti ayaklarına götürüyoruz. Sağlık her şeyin en başında gelir. Türkiye’de birçok belediyede olmayan bu hizmetler Ergenemizde var. Halkımıza hizmet bizim boynumuzun borcudur" diye konuştu.

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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler 1 Ekim Perşembe

Öznur Eczanesi
Corlu
Umut Eczanesi
Corlu
Fatih Eczanesi
Hayrabolu
Tunalı Eczanesi
Kapakli
Şahin Eczanesi
Malkara
Şafak Eczanesi
Suleymanpasa
Gülsen Eczanesi
Suleymanpasa
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