YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Ergene Velimeşespor kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor

Ergene Velimeşespor kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 08.09.2020 10:26 | Son Güncelleme

2020-2021 futbol sezonunda TFF 2.

2020-2021 futbol sezonunda TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele edecek olan Ergene Velimeşespor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor.
Ligin ilk maçında 20 Eylül Pazar günü Velimeşe Mustafa Kemal Ataürk Stadyumu’nda Utaş Uşakspor takımını konuk edecek olan Ergene Velimeşespor, İstanbulspor forması giyen başarılı stoper Ömer Esenkaya, Turgutluspor takımından tecrübeli golcü Ergun Cengiz ve 2018-2019 sezonunda mavi-beyazlı forma ile 33 maça çıkmış olan eski futbolcusu Alişan Ural ile anlaşma sağladı.
Geçtiğimiz sezon İstanbulspor forması giyen Ömer Esenkaya kariyerinde TFF 2. Lig’de 66, TFF 3. Lig’de ise 58 maçta forma giydi. Tecrübeli bir isim olan Ergene Velimeşespor’un yeni transferinin kariyerinde 15 de Türkiye Kupası maçı bulunuyor.
Ergene Velimeşespor’un kadrosuna kattığı bir diğer isim Ergun Cengiz ise geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Nevşehir Belediyespor, ikinci yarısında ise Turgutluspor formalarını terletti. Kariyerinde TFF 3. Lig’de 159, TFF 2. Lig’de 110, TFF 1. Lig’de ise 44 maça çıkan tecrübeli futbolcu Süper Lig’de de 1 maçta forma şansı buldu. Ergene ekibinin yeni transferinin bu karşılaşmalarda toplam 87 golü bulunuyor.

Şampiyon futbolcu yeniden yuvaya döndü
Ergene Velimeşespor’un bir diğer transferi ise daha önce de mavi-beyazlı forma ile mücadele eden 32 yaşındaki tecrübeli stoper Alişan Ural oldu. Ergene Velimeşespor’un 2018-2019 sezonunda formasını giyen Alişan Ural o sezon 33 maçta görev alarak şampiyonlukta önemli bir pay sahibi olmuştu. Alişan Ural kariyerinde U21 liginde 25 maçta, Türkiye Kupası’nda 7 maçta, TFF 3. Lig’de 98 maçta, TFF 2. Lig’de 162 maçta, Süper Lig’de 9 maçta forma giydi ve 12 gol kaydetti. Başarılı stoper sırasıyla Sakaryaspor, BAKspor, Lüleburgazspor, Bucaspor, Eyüpspor, İnegölspor, Pendikspor, BB Erzurumspor, Esenler Erokspor ve Ofspor formaları giydi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sosyal medyayı sallayan paylaşım! Sosyal medyayı sallayan paylaşım!
’Banker Bilo’ filmi gerçek oldu’Banker Bilo’ filmi gerçek oldu
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Biga’da çeltik hasadı yapıldı
Biga’da çeltik hasadı yapıldı
BBP Denizli İl Başkanı Karateke güven tazeledi
BBP Denizli İl Başkanı Karateke güven tazeledi
İzmir’in ilk nostaljik tramvayı 9 Eylül’de sefere başlıyor
İzmir’in ilk nostaljik tramvayı 9 Eylül’de sefere başlıyor
Yaşlı adam evinde ölü bulundu
Yaşlı adam evinde ölü bulundu
Milas’ta yeni hastane hizmete başladı
Milas’ta yeni hastane hizmete başladı
Balıkesir’de polis 7 aranan şahsı yakaladı
Balıkesir’de polis 7 aranan şahsı yakaladı

Tekirdağ Namaz Vakitleri 8 Eylül Salı

İmsak
05:09
Sabah
06:37
Öğle
13:13
İkindi
16:48
Akşam
19:39
Yatsı
21:01

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler 8 Eylül Salı

Deva Eczanesi
Cerkezkoy
Yeni Sağlık Eczanesi
Corlu
Erez Eczanesi
Hayrabolu
Tezcan Eczanesi
Malkara
Karaevli Eczanesi
Suleymanpasa
Gülseren Eczanesi
Suleymanpasa
Zafer Eczanesi
Muratli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Tekirdağ’da açık hava sineması devam ediyor
Tekirdağ’da açık hava sineması devam ediyor
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Bulduğu cep telefonunu sahibine ulaştırdı
Bulduğu cep telefonunu sahibine ulaştırdı
Çorlu’da DYK kursları başladı
Çorlu’da DYK kursları başladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.