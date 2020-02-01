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Ergene Velimeşespor, Sivas deplasmanında

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 01.02.2020 14:40 | Son Güncelleme

TFF 2.

Ergene Velimeşespor, Sivas deplasmanında

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Ergene Velimeşespor, ligin 21. haftasında deplasmanda Sivas Belediyespor ile karşılaşacak.
Tekirdağ’ı ve Ergene’yi TFF 2.Lig Kırmızı Grup’ta temsil eden Ergene Velimeşespor, 2 Şubat Pazar günü saat 13.00’de Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi’nde Sivas Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Ligin ilk yarısında Ergene’de oynanan mücadelede 1-1’lik skorla tamamlanmıştı. Mavi-beyazlılar, bu kez Sivas deplasmanından 3 puanla evine dönmek istiyor.
Ergene Velimeşespor, ligde oynadığı 20 maçta 8 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 4 beraberlik alarak toplamış olduğu 28 puanla 9. sırada yer alıyor. Bu müsabakalarda rakip kalelere 35 gol atan Ergene temsilcisi, kalesinde 26 gol gördü.
Ergene’de Çınar Tarhan ve Burhan Arman, sarı kart cezası nedeniyle Sivas Belediyespor maçında forma giyemeyecek.

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