YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Ergene’de çöp konteynırları ve duraklar dezenfekte ediliyor

Ergene’de çöp konteynırları ve duraklar dezenfekte ediliyor

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 04.11.2020 14:22 | Son Güncelleme

Ergene Belediyesi, çöp konteynırlarını ve otobüs duraklarını modern araçlarla dezenfekte ediyor.Daha sağlıklı ve daha temiz bir Ergene için çöp konteynırlarını ve otobüs duraklarını modern araçlarla dezenfekte eden Ergene Belediyesi ekipleri, periyodik aralıklarla yaptıkları bu çalışmayı korona virüs vakalarının artması nedeniyle sıklaştırdı.

Ergene Belediyesi, çöp konteynırlarını ve otobüs duraklarını modern araçlarla dezenfekte ediyor.
Daha sağlıklı ve daha temiz bir Ergene için çöp konteynırlarını ve otobüs duraklarını modern araçlarla dezenfekte eden Ergene Belediyesi ekipleri, periyodik aralıklarla yaptıkları bu çalışmayı korona virüs vakalarının artması nedeniyle sıklaştırdı. Çöp konteynırlarının yanı sıra konteynırların konulduğu alanları da yıkayarak temizleyen ekipler, halka temiz bir ortam sunuyor. Ekipler, otobüs durakları, kaldırımlar ve sokakları da baştan sona yıkayarak ve dezenfekte ederek çalışmalarını sürdürüyor.
Konuyla ilgili olarak Ergene Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Daha temiz bir Ergene için temizlik konusuna azami özen gösteriyor ve çok fazla dikkat ediyoruz. Bu doğrultuda Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz bir yandan konteynırlardaki çöpleri topluyor diğer yandan da çöp konteynırlarını temizliyor. Böylelikle çevrede oluşabilecek olan olumsuz görüntüler ile kötü kokunun da önüne geçiliyor. Daha sağlıklı ve daha nezih şartlarda Ergene halkına hizmet etmeye devam edeceğiz” denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Depremden 102 saat sonra bir kedi kurtarıldı Depremden 102 saat sonra bir kedi kurtarıldı
Trafik Haftası KutlandıTrafik Haftası Kutlandı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Yeni Malatyaspor, Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarına başladı
Yeni Malatyaspor, Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarına başladı
Tekirdağ'da hırsızlık için ikinci kez aynı markete gelen zanlı yakalandı
Tekirdağ'da hırsızlık için ikinci kez aynı markete gelen zanlı yakalandı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(İzmir'deki arama kurtarma çalışmaları) Diğer 16 alanda arama kurtarma faaliyetleri tamamlandı, şu an sadece Rıza Bey Apartmanı'nda devam ediyor. Arkadaşlarımız inşallah buradaki arama kurtarma faaliyetlerini de bu gece
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(İzmir'deki arama kurtarma çalışmaları) Diğer 16 alanda arama kurtarma faaliyetleri tamamlandı, şu an sadece Rıza Bey Apartmanı'nda devam ediyor. Arkadaşlarımız inşallah buradaki arama kurtarma faaliyetlerini de bu gece
İstanbul'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
İstanbul'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Halı yıkama işletmesinde uyuşturucu ticareti; 1 tutuklama
Halı yıkama işletmesinde uyuşturucu ticareti; 1 tutuklama
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Tekirdağ Namaz Vakitleri 4 Kasım Çarşamba

İmsak
06:11
Sabah
07:37
Öğle
12:59
İkindi
15:43
Akşam
18:10
Yatsı
19:31

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler 4 Kasım Çarşamba

Gülay Eczanesi
Cerkezkoy
Deva Eczanesi
Corlu
Yeltekin Eczanesi
Hayrabolu
Hayat Eczanesi
Malkara
Özen Eczanesi
Suleymanpasa
Yasemin Eczanesi
Sarkoy
Senem Eczanesi
Yeniciftlik
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Tekirdağ’da 330 rehber öğretmen TBM Programı tanıtıldı
Tekirdağ’da 330 rehber öğretmen TBM Programı tanıtıldı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çorlu’da yol ve kaldırım çalışmaları sürüyor
Çorlu’da yol ve kaldırım çalışmaları sürüyor
Çorlu’da Narkotik Operasyonu
Çorlu’da Narkotik Operasyonu
Tekirdağ Valisi Yerlikaya`dan Can Tekstil`e Ziyaret
Tekirdağ Valisi Yerlikaya`dan Can Tekstil`e Ziyaret
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.