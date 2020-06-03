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Ergene’de kahvehane ve çay ocakları dezenfekte edildi

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 03.06.2020 15:17 | Son Güncelleme

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Ergene Belediyesi ortaklığında Ergene ilçesindeki tüm kahvehaneler ve çay ocakları dezenfektan edildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Ergene Belediyesi ortaklığında Ergene ilçesindeki tüm kahvehaneler ve çay ocakları dezenfektan edildi. Başkan Rasim Yüksel, “Vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği için çalışmalarımız her alanda hız kesmeden devam ediyor” dedi.
Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında yaklaşık iki aydır kapalı olan kahvehaneler ve çay ocakları normalleşme sürecinin ikinci yarısında vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Ergene Belediyesi ortaklığında Ergene ilçesindeki tüm kahvehaneler ve çay ocakları dezenfekte edildi. Vatandaşların güvenli ve hijyenik bir ortamda hizmet almalarını sağlamak için dezenfekte ekipleri hummalı bir çalışma yürüttü.
Vatandaşları yeni normalleşme düzeni konusunda uyaran Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Maske, hijyen ve sosyal mesafe konusunda kurallara kesinlikle uymaya devam etmeliyiz. Normalleşme sürecinin ikinci yarısında hizmete başlayan ilçemizdeki kahvehaneler ve çay ocakları Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa ve koordine bir şekilde dezenfekte edildi. Covid-19 salgınıyla mücadelede yeni bir döneme giriyoruz. Artık kontrollü bir sosyal hayatı benimseyeceğiz. Lütfen bu dönemde rehavete kapılmayalım, tedbiri elden bırakmayalım. Maske takmaya, sosyal mesafe ve el temizliğine dikkat edelim. Tüm kurallara hassasiyetle uyarak bu dönemi de inşallah hep birlikte aşacağız” dedi.
İlçede bulunan kahvehane ve çay ocağı sahipleri de çalışmalarından dolayı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Ergene Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.

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