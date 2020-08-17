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Ergene’de kilitli parke taş yol ve kaldırımlar onarılıyor

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 17.08.2020 17:15 | Son Güncelleme

Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde çeşitli mahallelerde yer alan kilitli parke taş yol ve kaldırımlarda deforme olan yerlerde onarım ve yenileme çalışması yapıyor.Elverişsiz hava şartları, bölgede yapılan altyapı çalışmaları ve yada çeşitli kurumların kazı çalışmaları gibi nedenlerle bozulan alanları tek tek kontrol ederek yenileme çalışması yapan Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Marmaracık Mahallesi’nde çalışmalarını sürdürdü.Marmaracık Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı 2.

Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde çeşitli mahallelerde yer alan kilitli parke taş yol ve kaldırımlarda deforme olan yerlerde onarım ve yenileme çalışması yapıyor.
Elverişsiz hava şartları, bölgede yapılan altyapı çalışmaları ve yada çeşitli kurumların kazı çalışmaları gibi nedenlerle bozulan alanları tek tek kontrol ederek yenileme çalışması yapan Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Marmaracık Mahallesi’nde çalışmalarını sürdürdü.
Marmaracık Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı 2. Cadde ile 3. Cadde üzerinde çalışma yapan Ergene Belediyesi ekipleri bozulan alanları yeniden düzenledi.
Yapılan çalışmalarla ilgili olarak bilgiler veren Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Ergene’nin hiçbir mahallesini bir diğerinden ayırmadan söz verdiğimiz tüm projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Bir yandan yeni projeler yaparken diğer yandan ilçe genelinde asfaltlama hamlesi başlattık. Bütün bu çalışmaların yanı sıra ise mevcut yolların onarımlarını yapıyoruz. Bozulan yerleri kontrol eden ekiplerimiz kilitli parke taşları tek tek elden geçiriyor ve onarımlarını yaparak yeniden düzenliyoruz. Bu çalışmalarımıza ihtiyaç duyulan tüm yerlerde devam edeceğiz” dedi.

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