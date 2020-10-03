YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ergezen'in cenaze töreninde güvenlikçinin üzerine araç süren şoför hakkında adli işlem

Ergezen'in cenaze töreninde güvenlikçinin üzerine araç süren şoför hakkında adli işlem

ANKARA HABERLERİ  | 03.10.2020 21:24 | Son Güncelleme

Ergezen'in cenaze töreninde güvenlikçinin üzerine araç süren şoför hakkında adli işlem

Vefat eden eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen'in cenaze töreni sırasında, kullandığı makam aracını özel güvenlik görevlisinin üstüne süren şoför hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından, bir sürücünün siyah makam aracını özel güvenlik görevlisinin üzerine sürdüğü yönünde paylaşımlarda bulunulduğu hatırlatıldı.

Olayın bugün saat 12.45 sıralarında Hacı Bayram Camisi yerleşkesinde Ergezen'in cenazesi esnasında, makam sahibinin araçta bulunmadığı bir anda gerçekleştiğinin tespit edildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Konuyla ilgili olarak adli işlem başlatılmış olup özel güvenlik görevlisi Ö.K.'nin basit tıbbi müdahale ile giderilebilir ölçüde yaralandığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı yönünde sağlık kuruluşunca rapor düzenlenmiştir."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Büyük vurgun: 'Antalya'nın Tosuncuku'na denk geldikBüyük vurgun: 'Antalya'nın Tosuncuku'na denk geldik
Kuaför ve berberlere hijyen destek paketiKuaför ve berberlere hijyen destek paketi
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor Alibec’i açıkladı
Kayserispor Alibec’i açıkladı
İlhan Parlak: "Kayserispor’un başarısı daha önemli"
İlhan Parlak: "Kayserispor’un başarısı daha önemli"
Mahmood Coffee’den yeni sponsorluk
Mahmood Coffee’den yeni sponsorluk
Gençlerbirliği, Beşiktaş maçına hazır
Gençlerbirliği, Beşiktaş maçına hazır
Kocaeli'de doğal gaz borusu patladı
Kocaeli'de doğal gaz borusu patladı
Denizlispor, Emirhan Kaşcıoğlu ve Burak Gümüştaş ile profesyonel sözleşme imzaladı
Denizlispor, Emirhan Kaşcıoğlu ve Burak Gümüştaş ile profesyonel sözleşme imzaladı

Ankara Namaz Vakitleri 3 Ekim Cumartesi

İmsak
05:17
Sabah
06:40
Öğle
12:43
İkindi
15:59
Akşam
18:35
Yatsı
19:53

Ankara Nöbetçi Eczaneler 3 Ekim Cumartesi

Altınkan Eczanesi
Cankaya
Beyzam Eczanesi
Cankaya
Öz Vatan Eczanesi
Yenimahalle
Kıvançlı Eczanesi
Mamak
Canberk Eczanesi
Cankaya
Berin Eczanesi
Cankaya
Dora Eczanesi
Altindag
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Meteorolojiden sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Meteorolojiden sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Ankara’da yeni atanan itfaiye erlerine eğitim
Ankara’da yeni atanan itfaiye erlerine eğitim
Orhan Taşanlar'ın Torun Acısı
Orhan Taşanlar'ın Torun Acısı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.