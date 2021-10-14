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Erkek Judo Genç ve Ümit Milli Takımı Samsun kampı devam ediyor

14.10.2021 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erkek Judo Genç ve Ümit Milli Takımı Samsun kampı devam ediyor

Erkek Judo Genç ve Ümit Milli Takımı'nın, Samsun'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ndeki (TOHM) kampı devam ediyor.

Milli takım ve TOHM Teknik Direktörü Sebahattin Zayimoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 kişilik kamp kadrosu çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Antrenörler Furkan Othan, Erkut Şahin ve Dilgam Aliyev ile kampın verimli geçtiğini ifade eden Zayimoğlu, şunları söyledi:

"Yeni sezon hazırlıklarına başladık. On üç yeni sporcu aramıza katıldı. Yeni sporcuların adaptasyonu devam ediyor. İnşallah aralık ayından Türkiye şampiyonası ile müsabakalar başlayacak. Yılbaşından sonra da uluslararası şampiyonalar başlayacak. Kampta kondisyon çalışmalarımız sürüyor. İlerleyen günlerde ise taktik antrenmanları yapacağız."

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