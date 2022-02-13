Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Erkekler Salon Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası sona erdi.

Türkiye'yi temsil eden Gaziantep Polisgücü, şampiyonanın son gününde İspanya'nın Sanse Complutense takımıyla Alanya Atatürk Spor Salonu'nda karşılaştı.

Gaziantep Polisgücü rakibine 5-1 mağlup oldu. Bu sonucun ardından çıktığı 6 karşılaşmadan 2 galibiyet 4 mağlubiyetle ayrılan Gaziantep Polis Gücü 11 puanla şampiyonayı 5. tamamladı.

Organizasyonda Belarus'un HC Minsk takımını 8-5, Polonya'nın AWF Poznan takımını 10-3 mağlup eden Gaziantep Polisgücü, Avusturya temsilcisi Post SV'ye 10-4, Rus ekibi Dinamo Elektrostal ve Hırvat ekibi Zelina'ya 7-5 skorla yenildi.

Rus ekibi Dinamo Elektrostal ise oynadığı 6 maçı da kazanarak 30 puanla şampiyon oldu. Hırvatistan ekibi Klub Zelina 25 puanla ikinciliği, Avusturya temsilcisi Post SV'de 21 puanla üçüncülüğü elde etti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen törenle şampiyon takıma kupası ve dereceye giren takımlara madalyaları verildi.

Günün diğer karşılaşmalarında Post SV, HC Minsk'i 12-2, Dinamo Elektrostal, Zelina'yı 9-5, Sanse Complutense de AWF Poznan'ı 14-2 mağlup etti.

