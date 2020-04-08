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Erkeklerde meme problemine dikkat

ERZURUM HABERLERİ  | 08.04.2020 11:47 | Son Güncelleme

Op.

Erkeklerde meme problemine dikkat

Op. Dr. Diren Çelik, erkeklerde ergenlik sonrası dönemde veya kilo alıp verme gibi durumlarda jinekomasti olarak adlandırılan meme oluşumunun görülebildiğini söyledi.
Estetik Plastik Ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Diren Çelik, “Ergenlik sonrası daha çok meme kitlesinden yoğun bir doku görülürken, kilolu hastalarda yağ dokusu baskınlığı görülür. Jinekomasti olarak adlandırılan erkeklerde meme probleminin tek çözümü ise ameliyat. Öncelikli karar verilmesi gereken kullanılacak yöntemdir. Meme kitlesi baskın hastalarda cerrahi olarak bu dokunun çıkarılması (subkutan mastektomi) gerekir. Eğer yağ dokusu baskınsa sadece laser liposuction yeterli olacaktır. Ameliyat öncesinde 6 saat boyunca su, yemek ve sigara kullanılmaması gerekmektedir. Ameliyat saatinde ise hasta, yatağında yapılan ilacın verdiği rahatlıkla ameliyathaneye indirilir ve genel anestezi altında operasyon tamamlanır” dedi.
Subkutan mastektomininin meme başının alt sınırında yapılan yarım ay şeklinde kesi ile yapıldığını kaydeden Op.Dr. Çelik, “Tüm meme dokusu bu yolla dışarıya çıkarılmış olur. Her iki meme için drenler yerleştirilir. Laser liposuction için ise her meme için ikişer delik kullanılır ve yağlar dışarı çekildikten sonra lazer yardımıyla cilt sıkılaştırılır. Ameliyattan 4-6 saat sonra hastaneden taburcu olmak mümkündür. Ameliyat sonrasında nadiren ağrı görülebilir, bunlar da ağrı kesiciler yardımıyla kesilir. Ameliyat sonlandırılırken giydirilen atlet şeklindeki korse 1 ay boyunca kullanılmalıdır. Göğüs bölgesinin tam olarak şekil alması yaklaşık 2 ay sürecektir. Sonuç olarak, kolay bir sürecin sonunda, arzu edilenden sonuca ulaşılmış olur” açıklamalarında bulundu.

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