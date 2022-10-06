YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Erken ergenlik çocuklarda boy kısalığına neden olabiliyor

Erken ergenlik çocuklarda boy kısalığına neden olabiliyor

06.10.2022 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medipol Bahçelievler Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Uzmanı Dr. Ahu Paketçi: - "Kız veya erkek çocuklarında ergenliğin erken başlaması, hızlı bir seyir göstererek ilerlemesi; büyüme plaklarının erken kapanmasına ve erişkin boyun kısa kalmasına neden olur" - "Ergenlik belirtilerinin kızlarda 8, erkeklerde 9 yaşından önce başlaması erken ergenliktir"

İSTANBUL (AA) - Medipol Bahçelievler Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Uzmanı Dr. Ahu Paketçi, kız veya erkek çocuklarında ergenliğin erken başlaması, hızlı bir seyir göstererek ilerlemesinin büyüme plaklarının erken kapanmasına ve erişkin boyun kısa kalmasına neden olduğunu belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Paketçi, erken ergenliğin günümüzde daha sık görüldüğünü, ergenliğin başlama yaşının kızlar için 8 ila 13, erkeklerde ise 9 ila 14 yaş arasında değiştiğini bildirdi.

Erken ergenlikte erken tanı ve tedavinin önemine işaret eden Paketçi, şunları kaydetti:

"Ergenlik, kızlarda ve erkeklerde cinsiyet organlarının büyüdüğü erişkinliğe geçiş evresidir. Kızlarda meme tomurcuğu gelişimi, erkeklerde testislerin hacminde artış, her iki cinsiyette genital bölge ve koltuk altına tüylenme, boy uzamasında hızlanma, sivilcelenme, ter kokusu oluşumu ve emosyonel değişiklikler erken ergenliğin ilk bulgusu olabilir. Ancak her erken meme gelişimi, erken genital bölge ve koltuk altı tüylenmesi her zaman erken ergenlik belirtisi değildir. Bu bulgular tamamen selim, tedavi gerektirmeyen, bazen sadece yakın izlemin yeterli olduğu durumlardan kaynaklanabilir.

Erken ergenlik kız çocuklarda çoğunlukla altta yatan bir tıbbi duruma bağlı olmaksızın ortaya çıkar, nadiren beyin tümörleri, yumurtalık kistleri, böbrek üstü bezi hastalıklarından kaynaklanabilir. Erkek çocuklarda organik nedenler (beyin tümörleri, böbrek üstü bezi hastalıkları) daha fazla ön planda olmakla birlikte altta yatan bir tıbbi soruna bağlı olmaksızın da erken ergenlik ortaya çıkabilir. Ergenlik başlama yaşı ve ilerleme süreci bireyden bireye değişkenlik gösteriyor. Ergenlik başlama yaşı kızlarda ortalama 10-11 olup, erkeklerde ise 11-12 yaştır. Bu süreçte büyüme giderek hızlanır. Kızlar 15-16, erkekler ise 17-18 yaşında büyümeyi tamamlayarak erişkin boya ulaşmış olur. Ergenlik belirtilerinin kızlarda 8, erkeklerde 9 yaşından önce başlaması erken ergenliktir."

- "Anne-babalar gereksiz uygulanan hormon tedavisinin erişkin boya katkı sağlamayacağını bilmeli"

Erken ergenliğin tedavi edilmediğinde boy kısalığına sebep olduğunu aktaran Paketçi, kız veya erkek çocuklarında ergenliğin erken başlaması, hızlı bir seyir göstererek ilerlemesinin büyüme plaklarının erken kapanmasına ve erişkin boyun kısa kalmasına neden olduğunu belirtti.

Paketçi, "Tedavisiz doğal seyrinde izlemin yeterli olacağı bir ergenlik süreci ile tedavinin şart olduğu bir erken ergenlik süreci ayırt edilerek gereksiz tedavilerden kaçınılmalıdır. Bu noktada anne-babalar bazı erken ergenlik belirtilerinin ergenliği durdurucu hormon tedavisi gerektirmediğini ve gereksiz uygulanan hormon tedavisinin erişkin boya katkı sağlamayacağını bilmelidir. Ebeveynler panik ve endişeye yer vermeden çocuklarında bulunan bulguların tespit edilmesi, izlem ve tedavi seçeneklerinin değerlendirilmesi amacıyla çocuk endokrinolojisi uzmanına başvurmalıdır." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, gençlerle buluştu:AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, gençlerle buluştu:
Meteorolojiden bazı iller için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısıMeteorolojiden bazı iller için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
Gemide kalp krizi geçiren personelin yardımına Sahil Güvenlik yetiştiGemide kalp krizi geçiren personelin yardımına Sahil Güvenlik yetişti
Anahtar Kelimeler:
medipol

İstanbul Namaz Vakitleri 8 Ekim Cumartesi

İmsak
05:36
Sabah
07:01
Öğle
12:57
İkindi
16:08
Akşam
18:43
Yatsı
20:02
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yemek siparişi zehir oldu! İçinden öyle bir şey çıktı ki...

Yemek siparişi zehir oldu! İçinden öyle bir şey çıktı ki...

Sahte de olsa yüzünüz gülsün

Sahte de olsa yüzünüz gülsün

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Görünce geri çevirmeyin; hemen suyunu için! İlaç gibi tarif

Görünce geri çevirmeyin; hemen suyunu için! İlaç gibi tarif

Böylesi dünyada ilk: Nedeni “yok artık” dedirtti

Böylesi dünyada ilk: Nedeni “yok artık” dedirtti

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.