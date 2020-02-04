Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, ‘4 Şubat Dünya Kanser Günü’ etkinlikleri kapsamında Espark alışveriş merkezinde kanserde erken teşhis sayesinde tedavi edilerek sağlığına kavuşan hastaların olumlu duygularının yansıtan bir fotoğraf sergisi açtı.

Kanserde erken teşhisin önemi konusundaki farkındalığı artırmanın amaçlandığı fotoğraf sergisinin görselleri Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü iş birliğinde hazırlandı. Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, ’Erken teşhis hayat kurtarır’ fotoğraf sergisi açılışında yaptığı açıklamada; "Kanser korunulabilir bir hastalıktır. Özellikle erken teşhis ve doğru korunma stratejileri ile kanser vakalarının üçte biri önlenebilmektedir. Kişilerin öncelikli olarak kansere yakalanmamak için bazı yaşam alışkanlıklarını değiştirmeleri ve kanserin erken teşhisine olanak sağlayacak şekilde düzenli sağlık kontrollerini yaptırmaları gerekmektedir. Korunmada başta sigara olmak üzere, kanser yapıcı çevresel etkenlerden uzak durmak önemlidir. Bunun dışında düzenli spor yapmak, aşırı güneşten ışığından sakınmak, özellikle meyve ve sebze ağırlıklı uygun bir diyet uygulamak ve doğal gıdalarla beslenmek kanser olma riskini azaltabilir. Kanser dünyada ölüm nedenleri arasında kalp damar hastalıklarından sonra ikinci sırada gelen önemli bir toplum sağlığı problemidir. Dünya genelinde giderek artan bir sağlık problemi olan kanser, toplumlarda önemli bir sosyoekonomik yüke, bireylerde maddi manevi kayıp ve zorluklara yol açmaktadır. Bu çerçevede kanserden korunmak büyük önem arz etmektedir" dedi.

Müdür Bilge ayrıca, vatandaşlarımız belirli aralıklarla İlimizdeki Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ve Aile Sağlığı Merkezlerinde; meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanserleri taramalarını ücretsiz olarak yaptırabileceklerini sözlerine ekledi.

