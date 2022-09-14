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Erman Kunter, Tunus Basketbol Erkek Milli Takımı'nın başına getirildi

14.09.2022 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erman Kunter, Tunus Basketbol Erkek Milli Takımı'nın başına getirildi

İSTANBUL (AA) - Eski A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Erman Kunter, Tunus Basketbol Erkek Milli Takımı'yla anlaştığını duyurdu.

Deneyimli başantrenör sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son Afrika şampiyonu Tunus Basketbol Milli Takımı'nın başına geçiyorum. Üç yıllık bir yeniden yapılanma sürecini yürüteceğim." ifadelerini kullandı.

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