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Erman Toroğlu'ndan bomba iddia: Galatasaray kural hatası iddiasıyla TFF'ye başvuracak

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.09.2019 07:55 | Son Güncelleme

Ünlü yorumcu Erman Toroğlu, Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçının ardından çarpıcı yorumlarda bulundu. Fatih Terim'in Galatasaray'a zarar verdiğini belirten Toroğlu, "Bana az önce bir haber geldi. Galatasaray, kural hatası olduğu gerekçesiyle TFF'ye itiraz edecekmiş" ifadesini kullandı.

Spor yorumcusu Erman Toroğlu, 1-1 biten Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi.

İşte Erman Toroğlu'nun sözleri...

"Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim takımın başında sahada olacak. Rakip takım başkanı ve teknik direktörüne cevap vermeyecek. Fatih Terim kulübedeyken Galatasaray kaç puan kazandı, Terim kulübede yokken kaç puan kazandı? Fatih Terim'siz Galatasaray daha az puan topluyor. Galatasaray sezon başından beri iyi futbol oynamıyor.

FATİH TERİM, GALATASARAY'A ZARAR VERİYORSUN
Galatasaray taraftarı takımından memnun değil. Bunun sorumlusu da Fatih Terim'dir. Galatasaray, Falcao'yu almak için 3-4 ay uğraştı. Falcao neden yedek? Galatasaray, Fenerbahçe ve PSG maçını kazanacakmış. Sen önce bu maçı kazan! Falcao varsa oynatırsın. Fatih Terim seni kulübede dur diye getirdiler, tribünde maç izle diye değil. Fatih Terim, Galatasaray'a zarar veriyorsun.

GALATASARAY'IN İŞİ ZOR
Galatasaray'ın seyirci gücü derbide hakeme etki yapar. Reha Kapsal'ın dediği gibi Galatasaray'ın iç sahada seyirci gücü var bu da direkt hakem kararına tesir eder. Galatasaray seyircisi takımını izlerken mutsuz. Galatasaray'da Fenerbahçe'nin mücadelesi yok. Bu Galatasaray'ın işi çok zor. Galatasaray'ın bir an önce toparlanması lazım. Alınan kötü sonuçların ardından Fatih Terim hesap verecek. Terim, yönetim ve taraftara hesap verecek. 20 yıl önce Galatasaray, UEFA Kupası'nı kazandı hala konuşuyoruz. 40 yıl önce Macaristan maçı kazandık, 30 yıl konuştuk. Dünya futbolunu takip edelim. Adamlar 4 takımla Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyor.

CHEBAKE KIRMIZI KART GÖRMELİYDİ
Hakem sakat, VAR daha da sakat! Chebake 51. dakikada kırmızı kart görmeliydi. VAR nerede? Galatasaray'ın rakibine 1 kırmızı verilmedi, Galatasaray lehine 1 penaltı verilmedi. 61. dakikada Farnolle'ün Andone'ye yaptığı müdahale net penaltı. Hakem Arda Kardeşler, pozisyonları göremedi. Peki VAR hakemi Mete Kalkavan ne iş yapar?

GALATASARAY, TFF'YE BAŞVURU YAPACAK
MHK Başkanı ile konuştum, Fenerbahçe maçı için kural hatası olmadığını TFF'ye bildirmiş, ardından gazetelerde kendi röportajıymış gibi yayınlanmış. Yeni Malatyaspor'un golünden önce faul Galatasaray'ın lehine olmalıydı. Bana az önce bir haber geldi. Galatasaray, kural hatası olduğu gerekçesiyle TFF'ye itiraz edecekmiş. Bu bilgi yönetimden değil."

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Anahtar Kelimeler:
erman toroğlu Galatasaray fatih terim tff

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