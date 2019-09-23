Erman Toroğlu'ndan bomba iddia: Galatasaray kural hatası iddiasıyla TFF'ye başvuracak

Spor yorumcusu Erman Toroğlu, 1-1 biten Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi.

İşte Erman Toroğlu'nun sözleri...

"Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim takımın başında sahada olacak. Rakip takım başkanı ve teknik direktörüne cevap vermeyecek. Fatih Terim kulübedeyken Galatasaray kaç puan kazandı, Terim kulübede yokken kaç puan kazandı? Fatih Terim'siz Galatasaray daha az puan topluyor. Galatasaray sezon başından beri iyi futbol oynamıyor.

FATİH TERİM, GALATASARAY'A ZARAR VERİYORSUN

Galatasaray taraftarı takımından memnun değil. Bunun sorumlusu da Fatih Terim'dir. Galatasaray, Falcao'yu almak için 3-4 ay uğraştı. Falcao neden yedek? Galatasaray, Fenerbahçe ve PSG maçını kazanacakmış. Sen önce bu maçı kazan! Falcao varsa oynatırsın. Fatih Terim seni kulübede dur diye getirdiler, tribünde maç izle diye değil. Fatih Terim, Galatasaray'a zarar veriyorsun.

GALATASARAY'IN İŞİ ZOR

Galatasaray'ın seyirci gücü derbide hakeme etki yapar. Reha Kapsal'ın dediği gibi Galatasaray'ın iç sahada seyirci gücü var bu da direkt hakem kararına tesir eder. Galatasaray seyircisi takımını izlerken mutsuz. Galatasaray'da Fenerbahçe'nin mücadelesi yok. Bu Galatasaray'ın işi çok zor. Galatasaray'ın bir an önce toparlanması lazım. Alınan kötü sonuçların ardından Fatih Terim hesap verecek. Terim, yönetim ve taraftara hesap verecek. 20 yıl önce Galatasaray, UEFA Kupası'nı kazandı hala konuşuyoruz. 40 yıl önce Macaristan maçı kazandık, 30 yıl konuştuk. Dünya futbolunu takip edelim. Adamlar 4 takımla Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyor.