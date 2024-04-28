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Erman Toroğlu'ndan olay benzetme! "Suni çimde futbol oynamak şişme kadınla..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
28.04.2024 09:32
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Son dönemde yatak odasının tavanındaki aynalarla adından söz ettiren Erman Toroğlu Fenerbahçe - Beşiktaş maçının devre arasında suni çimde oynamayı öyle bir şeye benzetti ki sosyal medyayı salladı. Şişme kadın benzetmesi çok konuşulan Toroğlu yine maçın önüne geçmeyi başardı.

Erman Toroğlu'ndan olay benzetme! "Suni çimde futbol oynamak şişme kadınla..."

Hem giydiği kıyafetler hem futbol yorumları hem özel hayatı hem de açıklamalarıyla adından her zaman söz ettiren Erman Toroğlu bu sefer benzetmesiyle gündemde.

Son dönemde yatak odasının tavanından duvarlarına döşediği aynalarla gündeme gelen Toroğlu Fenerbahçe - Beşiktaş maçının devre arasında değerlendirmelerde bulundu.

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Yorumcu Erman Toroğlu, geçmiş yıllarda yaptığı yorumunu yeniden gündeme getirdi. Kırmızı kart sonrası pozisyonu değerlendiren Erman Toroğlu şu ifadeleri kullandı:

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TEPKİLER GECİKMEDİ

"Zamanında bu suni çim tartışmaları çok konuşulmuştu. Rahmetli Hıncal Uluç suni çim taraftarıydı. Suni çim olmaz hocam. Ayakların yanar. Ben de 'Suni çimde futbol oynamak şişme kadınla seks yapmak gibidir' diye yazdım."

Toroğlu'nun yorumu sonrası sosyal medyada "Ailece izliyorduk utandırdı", "Aklı fikri cinsellikte", "Hocam ne anlatıyorsunuz", "Futbol yorumla" tepkileri gecikmedi.

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