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  4. Hadise’den sonra bir kalça dansı da Zeynep Bastık’tan! "Daha 40 fırın ekmek yemesi lazım"

Hadise’den sonra bir kalça dansı da Zeynep Bastık’tan! "Daha 40 fırın ekmek yemesi lazım"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
28.04.2024 08:14
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Son günlerde Hadise sahne danslarıyla ve tarzıyla gündeme geliyordu. Hadise'den sonra Zeynep Bastık da sahnedeki iddialı tarzı ve dansıyla sosyal medyanın diline düştü.

Hadise’den sonra bir kalça dansı da Zeynep Bastık’tan! "Daha 40 fırın ekmek yemesi lazım"

Sahnesinde giydiği kıyafetlerle ve yaptığı danslarla adından söz ettiren Hadise "Bu benim sahnem. 2024'te artık 'Frikik verdi', 'Yok orası gözüktü', 'Yok selüliti gözüktü'! Bunlar var mı hala ya? Var mı? Şov var, ses var, daha ne olsun? Evet birkaç selülit de var, bana ne!" diyerek gündeme gelmişti.

Hadise'nin kalça dansından sonra Zeynep Bastık'ın sahne tarzı ve dansı gündem oldu. Bastık'ın sahnesini ve kostümünü görenlerin aklına hemen cesur kıyafetleri ve danslarıyla akıllarda yer eden Hadise geldi!

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Son dönemde 'Lan' şarkısıyla adından söz ettiren Bastık iddialı seçimiyle sahnede şov yaptı.

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Zeynep Bastık'ın kalça dansı ise sosyal medyanın diline düştü. Bastık'ı görenler "Çabası var ama olmamış", "Hadise'den ders alsın", "Zeynep'in 40 fırın ekmek yemesi lazım" yorumlarından bulundu.

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Zeynep Bastık Hadise
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