Ermenistan - Makedonya maçında Eljif Elmas kırmızı kart gördü

UEFA Uluslar Ligi'nde Ermenistan, Makedonya'yı sahasında 4-0 yenerken Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Eljif Elmas, 36 dakikada iki sarı kart görüp kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Eljif, 57. dakikada Spriovski yerine oyuna dahil oldu. 79'da sarı kart gören genç futbolcu, 90+3. dakikada bir sarı kart daha gördü ve kırmızı kartla oyundan atıldı.

19 yaşındaki futbolcu, böylece kariyerinde ilk kez kırmızı kart görmüş oldu.





