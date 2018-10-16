SPOR

Ermenistan - Makedonya maçında Eljif Elmas kırmızı kart gördü

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 16.10.2018 22:14 | Son Güncelleme

UEFA Uluslar Ligi'nde Ermenistan sahasında Makedonya'yı ağırladı. Son maçında Cebelitarık'a yenilerek şoke edici bir mağlubiyet alan Ermeniler, Makedonya karşısında farka gitti. Öte yandan Ermenistan - Makedonya maçında ikinci yarına oyuna giren Elif Elmas, 90+3'te kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Ermenistan - Makedonya maçında Eljif Elmas kırmızı kart gördü

UEFA Uluslar Ligi'nde Ermenistan, Makedonya'yı sahasında 4-0 yenerken Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Eljif Elmas, 36 dakikada iki sarı kart görüp kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Eljif, 57. dakikada Spriovski yerine oyuna dahil oldu. 79'da sarı kart gören genç futbolcu, 90+3. dakikada bir sarı kart daha gördü ve kırmızı kartla oyundan atıldı.

19 yaşındaki futbolcu, böylece kariyerinde ilk kez kırmızı kart görmüş oldu.

eljif

PARTNERTürkiye'de 5'inci kez görüldü!Türkiye'de 5'inci kez görüldü!
Canlı yayında skandal sözler!Canlı yayında skandal sözler!
Nagatomo Muslera'yı üzdüNagatomo Muslera'yı üzdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
makedonya ermenistan UEFA Uluslar Ligi Eljif Elmas

En Çok Okunan Haberler

Ekonomik krizde son durum: Morglar doldu, insanlar bozuk et yiyor!

Ekonomik krizde son durum: Morglar doldu, insanlar bozuk et yiyor!

Otoparkta cinsel ilişkiye girerken basıldılar!

Otoparkta cinsel ilişkiye girerken basıldılar!

Başakşehir'den Arda Turan'a rekor ceza!

Başakşehir'den Arda Turan'a rekor ceza!

Cengiz Ünder için rüya gibi teklif!

Cengiz Ünder için rüya gibi teklif!

Volkan Demirel'e bir şok daha!

Volkan Demirel'e bir şok daha!

Alper Potuk gerçeği ortaya çıktı!

Alper Potuk gerçeği ortaya çıktı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ermenistan - Makedonya maçında Eljif Elmas kırmızı kart gördü

Ermenistan - Makedonya maçında Eljif Elmas kırmızı kart gördü

Canlı yayında skandal sözler!

Canlı yayında skandal sözler!

Nagatomo Muslera'yı üzdü

Nagatomo Muslera'yı üzdü

Yaşını duyanlar kulaklarına inanamadı!

Yaşını duyanlar kulaklarına inanamadı!

Vincent Kompany'nin babası Pierre Kompany belediye başkanı seçildi!

Vincent Kompany'nin babası Pierre Kompany belediye başkanı seçildi!

Usain Bolt'a olay teklif!

Usain Bolt'a olay teklif!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.