Eroğlu, GMİS Genel Sekreteri Kaya ile bir araya geldi

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) yeni Genel Sekreteri Ertan Kaya’ya tebrik ziyaretleri devam ediyor.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Kazım Eroğlu, 8 Şubat 2021 tarihinde GMİS Genel Sekreteri Ertan Kaya’yı makamında ziyaret ederek tebrik etti ve yeni görevinde başarılar diledi.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil’in de eşlik ettiği ziyarette, TTK Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner, Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Kiraz, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, GMİS Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız ve GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir de hazır bulundu.

Yakalandığı amansız hastalık sonucu yaşamını yitiren GMİS Genel Sekreteri Hüseyin Kolçak’tan boşalan Genel Sekreterlik görevine 1 Şubat 2021 tarihinde yapılan devir teslim töreni ile GMİS Amasra Şube Başkanı Ertan Kaya başlamıştı.

