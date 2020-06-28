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Erol Bulut: Yediğimiz 3 gol bize yakışmadı

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 28.06.2020 08:06 | Son Güncelleme

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, 3 kere öne geçmelerine rağmen maçı kazanamadıklarını ve yedikleri 3 golün kendilerine yakışmadığını söyledi.

Erol Bulut: Yediğimiz 3 gol bize yakışmadı

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda 3-3 berabere kaldıkları Göztepe maçını değerlendirdi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Erol Bulut, maçı televizyonlarında izleyen seyircilere 6 gollük güzel bir maç izlettiklerini söyledi.

"YEDİĞİMİZ 3 GOL BİZ BİZ YAKIŞMADI"

Erol Bulut, İzmir'e kazanmak için geldiklerini ancak bunu bir türlü başaramadıklarını belirterek, 3 puanı kaybettiklerini ifade etti. Bulut, "Maç içerisinde değerlendiremediğimiz birçok pozisyon vardı. 3 kez öne geçmemize rağmen rakibimiz de buna 3 gol atarak karşılık verdi ve skoru eşitledi. Bizim gibi bir takıma yediğimiz 3 gol yakışmadı. Genelde çok gol yiyen ve savunmada hata yapan bir takım değiliz. Ancak bu maçta 3 hata yaptık ve kalemizde 3 gol gördük. Bu pozisyonları ve durumu analiz ederek çözmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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