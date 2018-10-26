Erol Evgin'in YouTube itirafı!

Popüler Müzik Sanatı Vakfı (POPSAV) yönetim kurulu, Müzik Yorumcuları Meslek Birliği’nde (MÜYORBİR) yaşanan aksaklıklara, bunların sebeplerinin saptanması ve düzeltilmesine yön vermek amacıyla bir araya geldi.

Baltalimanı’ndaki Portaxe adlı mekanda buluşan üyeler, telif haklarının hakkaniyetle dağıtılması yönünde MÜYORBİR’in alması gereken düzenlemeleri tartıştı. Basına açık gerçekleşen toplantıda Erol Evgin, dijital ortamlardan elde edilen gelirlerle MÜYORBİR tarafından toplanan telif gelirlerin arasında uçurum olduğunu söyledi:

“Altın Düetler albümümde Sıla ile güzel bir çalışmaya imza attık. Bu albümün sadece YouTube geliri benim bugüne kadar meslek yaşamımda elde ettiğim en büyük gelirdi.

Rakamı telaffuz etmeyeceğim. Fakat böyle çok sevilen albümden bana MÜYORBİR’den gelen gelir biri 10 bin TL, biri de 12 bin TL olmak üzere toplamda 22 bin TL oldu. Bu çok enteresandır.”

Erol Evgin, “Altın Düetler” albümünde Sıla ile birlikte “Ateşle Oynama” şarkısını seslendirdi.

