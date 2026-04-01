Kilo alınca doktor iğne önermişti! Kıvrımlarını sergiledi

46 yaşındaki Kelly Brook, Instagram’da paylaştığı bikinili fotoğraflarla dikkat çekti. Sağlık sorunlarıyla gündeme gelen isim iyi olduğunu da söyledi.

Ünlü model, desenli bikinisiyle denizde eğlendiği ve sahilde koştuğu karelerde fit görünümüyle beğeni topladı.

İngiliz model ve sunucu Kelly Brook paylaşımına şu notu düştü:

“Sağlık en büyük zenginliktir. Yaşam tarzımızın yıllar içinde bizi nasıl etkilediğine dair farkındalık arttıkça, sağlık kaygısının yükselmesi de şaşırtıcı değil. Her gün hayatımı ve sağlığımı nasıl daha iyi hale getirebileceğimi düşünüyorum. Yaş aldıkça sağlıklı bir zihin ve bedene sahip olmanın ne kadar büyük bir şans olduğunu daha iyi anlıyorsunuz. “Eşim (ve köpeğim) için sağlıklı yemekler yapmayı seviyorum. Tavuk suyu çorbalar, yüksek proteinli atıştırmalıklar hazırlıyorum.”

Ünlü isim aldığı kilolarla dikkat çekiyordu. Brook "Bir doktor bana zayıflama iğnesi önerdi. ‘Buna neden ihtiyacım var?’ diye sordum. Bana ‘Herkes kullanıyor’ dedi ama ben kullanmak istemedim” ifadelerini kullanmıştı.