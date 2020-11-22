Erozyonu önlemek için ağaç dikildi

Iğdır’ın Aralık ilçesi Kaymakamlığı tarafından erozyonu önlemek ve Bal ormanı oluşturma projesi kapsamında ağaç dikildi.

Iğdır’a bağlı Aralık ilçesinde Erozyon sahasında kuruyan ağaçların kesilmesi, yerine yeni ağaçların dikilmesi ve ağaç varlığının çoğaltılması amacıyla ağaç dikildi. Erozyon ile mücadele ve Bal ormanı oluşturma projesi kapsamında Akasya, Badem, Zerdali ve Lavanta türlerinden oluşan 5 bin ağaç toprakla buluşturuldu. Kurulan damla sulama sistemi ile Ağaç kaybının en aza indirilmesi amaçlanıyor. Ağaç dikme etkinliğine İlçe kaymakamı Mustafa Görmüş, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

