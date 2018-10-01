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Ersun Yanal ile görüşme anı ortaya çıktı! İşte o kare

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 01.10.2018 07:48 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'a yendildiği 3-0'lık maçın ardından Fenerbahçeli taraftarların Hollandalı teknik adam Phillip Cocu'ya tepkileri çığ gibi büyüdü. Ersun Yanal'ın Acun Ilıcalı ile görüştüğünü belgeleyen fotoğraflar sosyal medyada gündem yarattı.

Ersun Yanal ile görüşme anı ortaya çıktı! İşte o kare

Fenerbahçeli taraftarların büyük bölümünün Cocu'nun gönderilip yerine Ersun Yanal'ın getirilmesini istediği dakikalarda, ortaya çıkan fotoğraflar bir anda en çok konuşulan olay oldu.

Fenerbahçe'de yönetim kurulunda yer almamasına rağmen başkan Ali Koç'a yakınlığıyla tanınan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın teknik direktör Ersun Yanal ile buluşmasının görüntüleri sosyal medyaya düşmesi bir anda adeta gündemi değiştirdi.

Ersun Yanal Acun Ilıcalı

28 Eylül Cuma günü Bodrum'dan İstanbul'a gelen Ersun Yanal, Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı'nın yeni açtığı restauranta gitti. Hafta sonu yeni açılan bu restauranta giden Ersun Yanal'ın Acun Ilıcalı ile bir araya gelmesi sarı-lacivertli taraftarların "Acaba Ersun Yanal dönüyor mu?" sorusunu sormasına neden oldu.

Konuyla ilgili bir açıklama henüz yapılmazken, ortaya çıkan sarı-lacivertli taraftarları şimdiden heyecanlandırdı. Öte yandan Ersun Yanal'ın Pazar günü Şeyma Subaşı'nın açtığı restauranta Acun Ilıcalı ile buluştuğu öne sürüldü. (Sporx)

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