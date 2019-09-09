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Ersun Yanal: En güzel şampiyonluklarımız henüz yaşamadıklarımızdır

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 09.09.2019 13:33 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "En güzel söz size söylenmeyen sözdür. En güzel günlerimiz henüz yaşamadıklarımızdır. En güzel şampiyonluklarımız henüz kazanmadıklarımızdır" dedi.

Ersun Yanal: En güzel şampiyonluklarımız henüz yaşamadıklarımızdır

Ataşehir'de bulunan Fenerbahçe Koleji'nde yeni eğitim yılı için tören düzenlendi. Törene Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, idari menajer Volkan Ballı, teknik direktör Ersun Yanal, antrenör Volkan Demirel, futbolcular Adil Rami ve Harun Tekin de katıldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal törende yaptığı konuşmada, çok heyecanlı olduğunu söyleyerek, "Sahaya çıkmaktan daha heyecanlıyım burada. Bir ülkenin geleceğiyle buluşmak heyecan verici. Bu geleceğin kendisi olan çocuklarımız Fenerbahçe arması altında eğitim görüyorsa heyecanlanmamak mümkün değil. Eğitime, çağdaş yaşama olması gereken katkısını kulüp tüzüğüne taşıyan bir camianın üyesiyim. Bu eğitim ve çağdaş yaşam tasarılarını Mustafa Kemal ilkeleri üzerine ve anayasasına koyan topluluğun üyesiyim. Cehaletin toplumları nasıl yerinde saydırdığını hepimiz biliyoruz. Bu yüzden sizler çok önemlisiniz. Bu ülke ve cumhuriyet kadar önemlisiniz. Ne zaman nerede olursanız olun tıpkı kulübüm, başkanım ve camiam gibi ben de yanınızda olacağım" dedi.

Yanal, konuşmasının sonunda ise "En güzel söz size söylenmeyen sözdür. En güzel günlerimiz henüz yaşamadıklarımızdır. En güzel şampiyonluklarımız henüz kazanmadıklarımızdır" ifadelerini kullandı.

Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ise törendeki konuşmasında şunları söyledi:

"2019-2020 eğitim öğretim yılının başlangıcını burada hep birlikte kutluyoruz. Fenerbahçe'nin ilkeleri vardır, bunların başında Atatürk ilke ve devrimleri gelir. Anayasamız olan tüzüğümüzün 3'üncü maddesinde sporcu ve gençliği eğitirken aynı zamanda Atatürk ilke ve devrimleri ışığında ulusal eğitime katkıda bulunmak üzere okul öncesi, ortaokul, lise ve üniversite eğitimini de vermeyi anayasamız yönetim kurulumuza emretmiştir. Bu talimat doğrultusunda 2003 yılında Fenerbahçe Koleji o günkü başkan ve yönetimi tarafından kurulmuş ve bugün öğretimine halen devam etmektedir. 2016 yılında Fenerbahçe Üniversitesi'ni kurduk. İnşallah buradan mezun olan öğrencilerimizin çoğu devamı olan kulübümüzün Fenerbahçe Üniversitesi'nde eğitime başlayarak Fenerbahçe ismini bir kere daha devam ettirirler. Atatürk'e, bu ülkeye bu bayrağa, bu millete, bu vatana ve bu devlete hizmet etmek için sizlere büyük görevler düşüyor." (DHA)

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