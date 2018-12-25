Ersun Yanal golcü sol forvetini buldu: Leandro Trossard

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sağ kanat için Young Boys takımında forma giyen Christian Fassnacht ismini verirken, sol kanat için de Genk takımında oynayan Leandro Trossard'ın transfer edilmesini istedi.

Bu sezon Genk takımında attığı gollerle yıldızlaşan Leandro Trossard'ın alınabilirse gelecek yıllarda da Fenerbahçe'ye büyük faydalı olacağını belirtti.