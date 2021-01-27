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Ertaş: “BM’nin 2021’i Yunus Emre Yılı ilan etmesi Erzurum’a ayrı bir sorumluluk yüklüyor

27.01.2021 12:42 | Son Güncelleme:
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UNESCO’nun vefatının 700.

UNESCO’nun vefatının 700. Yılı nedeniyle 2021 yılını “Yunus Emre Yılı” ilan etmesi münasebetiyle Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Erzurum Şubesi Başkanı Murat Ertaş, Şehir ve Kültür Araştırmaları Derneği Başkanı Vedat Eğilmez ve Yeni Dünya Vakfı Erzurum Şube Başkanı Ayhan Akbulut ve beraberindekiler Yunus Emre’nin Erzurum’da Tuzcu Mahallesi’ndeki kabrini ziyaret ettiler.
Heyet adına bir açıklama yapan TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, Birleşmiş Milletlerin (UNESCO) 2021 yılını “Yunus Emre Yılı” ilan etmesinin kendilerini ziyadesiyle memnun ettiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:
“Yunus Emre Türk Müslümanlığının ve kimliğinin abide şahsiyetlerinden biridir. Bir gönül adamı olan Yunus Emre Allah sevgisiyle donattığı gönlünde tüm insanlara hoş bakan bir irfanın en güçlü temsilcisidir. Ayrıca Yunus Emre’nin şiirlerindeki dil ve her kelime Türkçenin güzelliğini, ahengini bugünlere taşıyan çok önemli hafıza kartlarıdır. BM Yunus Emre Yılı münasebetiyle sene boyunca yapacağımız faaliyetlere evvela, İbrahim Hakkı Hazretlerinin 18. Yüzyıl ortalarında gördüğü bir rüya üzerine bulduğu Yunus’un ve şeyhi Taptuk Emre’nin kabirlerini ziyaretle başlamak istedik. Türkiye’de bildiğimiz on üç yerde Yunus Emre’nin kabri var. Doğrusunu Allah bilir. 13.yy’ın ortalarından 14.yy başlarına kadar yaşadığı düşünülen Yunus Emre’nin o tarihlerde Anadolu’yu adım adım gezen bir veli, bir derviş, bir mutasavvıf, bir Hak âşığı olduğundan şüphemiz yok. Onun ve şeyhinin kabrinin yahut makamının Erzurum’da bulunması da 2021 Yunus Emre yılı münasebetiyle Erzurum’daki üniversitelere, belediyelere, STK’lere ve kültür ve eğitim çevrelerine ayrı bir sorumluluk yüklüyor. Biz de üç STK olarak bugün bu sorumlulukla buradayız. İnşallah ileriki günlerde Yunus Emre Yılı münasebetiyle yapacağımız çalışmalara, kamuoyuyla paylaşacağımız fikirlere dair ayrıntılı bir açıklama yapacağız.”

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