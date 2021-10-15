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  4. Ertelenen 5. Akdeniz Cimnastik Oyunları, 2022'de Mersin'de yapılacak

Ertelenen 5. Akdeniz Cimnastik Oyunları, 2022'de Mersin'de yapılacak

15.10.2021 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ertelenen 5. Akdeniz Cimnastik Oyunları, 2022'de Mersin'de yapılacak

Mersin'de 2020'de düzenlenmesi planlanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gerçekleştirilemeyen 5. Akdeniz Cimnastik Oyunları'nın 2022'de yapılmasına karar verildi.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre, asbaşkan İsmail Göktekin, İtalya'da Akdeniz Cimnastik Birliği Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda, 5. Akdeniz Cimnastik Oyunları'nın Mersin'de 2022 yılında düzenlenmesi kararı alındı.

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