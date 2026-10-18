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Ertem Şener'den Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için çok konuşulacak yorum! "Fark yer"

Galatasaray’ın Gençlerbirliği karşısında aldığı galibiyetin ardından gözler gelecek hafta oynanacak dev derbiye çevrildi. Spor yorumcusu Ertem Şener, iki takımın son performanslarını değerlendirirken yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti.

Ertem Şener'den Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için çok konuşulacak yorum! "Fark yer"
Cevdet Berker İşleyen

Ertem Şener, Galatasaray’ın Gençlerbirliği karşısında aldığı galibiyetin ardından gelecek hafta oynanacak derbiyle ilgili dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Tecrübeli yorumcu, iki takımın mevcut performanslarını karşılaştırarak çarpıcı bir tahmin ortaya koydu.

ERTEM ŞENER’DEN OLAY SÖZLER

Ertem Şener den Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için çok konuşulacak yorum! "Fark yer" 1

Galatasaray’ın Gençlerbirliği karşısındaki oyununu eleştiren Ertem Şener, sarı-kırmızılıların bu performansını sürdürmesi halinde hem Lille hem de Fenerbahçe karşısında zorlanacağını ifade etti.

Şener, Fenerbahçe’nin mevcut oyununu ise Galatasaray’a kıyasla daha olumlu değerlendirerek iki takımın gelecek hafta karşı karşıya geleceği derbi öncesinde görüşünü net bir şekilde ortaya koydu.

DERBİ TAHMİNİNİ AÇIKLADI

Ertem Şener den Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için çok konuşulacak yorum! "Fark yer" 2

Ertem Şener, iki takımın performansına ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray bugünkü gibi oynarsa Lille’den de Fenerbahçe’den de fark yer, Fenerbahçe bugünkü gibi oynarsa Slavia Prag’ı da Galatasaray’ı da yener."

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig son dakika fenerbahçe galatasaray
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